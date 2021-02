Ricardo Álvarez continúa entrega de celulares a niños de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato a diputado por el movimiento "Juntos Podemos", Ricardo Álvarez, continuó entregando teléfonos celulares a niños de barrios y colonias en Tegucigalpa y Comayagüela.



En esta ocasión visitó la Escuela 11 de Junio en la colonia Nueva Suyapa, donde dotó de celulares a varios niños para que sigan recibiendo sus clases de forma virtual.



"Hoy entregamos celulares a estos niños para que no se atrasen más en sus clases, porque un día que se pierda en la escuela nunca se recupera", dijo Álvarez, que a la vez afirmó que de llegar al Congreso Nacional su meta es distribuir un millón de celulares con Internet gratis.

Marcos Yadil Sierra, de 12 años, quien cursa el sexto grado, fue uno de los beneficiados y expresó su agradecimiento. "Me pondré las pilas en las clases, ya no tengo excusas para no recibir mis clases".



Por su parte, Saroni Zelaya, madre de tres niños estudiantes, dijo que será de gran ayuda tener un celular para sus niños, exclusivo para las clases y, sobre todo, "que me regalen la recarga, porque ahora ese es otra gasto que tenemos como madres".

La falta de agua potable es uno de los problemas más comunes en los barrios y colonias de la capital.



Agua y techos

Otro problema en el que se interesó el candidato a diputado por el Partido Nacional fue el abastecimiento de agua, pues en casos como el de Melania Flores -vecina del sector de El Higo en la colonia Nueva Suyapa- es una necesidad diaria.



La mujer relató que compra el vital líquido cada ocho días a 35 lempiras el barril y con lo que se abastece no es lo suficiente para cubrir la necesidad que hay en su vivienda habitada por 6 personas.

Además, el candidato en la casilla 24 estuvo este jueves en compañía de varios aspirantes a diputados por su mismo movimiento colocando un techo en la vivienda de Marco Tulio Sandoval, quien vive junto a sus tres hermanos y su madre en la colonia 12 de Septiembre de la capital.