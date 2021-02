Mauricio Oliva: Las funciones de la Maccih eran de asesoría, no de suplantación del Ministerio Público"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La funciones de la Maccih eran de asesoría, no de suplantación de la función del Ministerio Público", manifestó este miércoles el presidente del Congreso Nacional y precandidato Mauricio Oliva.



“Me siento tranquilo, lo único que dijo Juan Jiménez Mayor es que yo estaba en una lista de 60 diputados que iban a investigar, que se trataba de una denuncia de oficio o anónima, si se va al Ministerio Público, le diré que soy el presidente de los poderes del Estado que menos denuncias tengo, incluso que el presidente de la Cortes Suprema”, expresó el presidente del Legislativo.

DE INTERÉS: Hijo de Mauricio Oliva busca un curul en el Congreso Nacional



Seguidamente, Oliva manifestó que "ellos primero tiraban la noticia y después investigaban, a tal grado que todavía hay casos que ahí están sin continuar".



También se preguntó "cómo es que aquí (en Honduras) sudemos soberanía por la ZEDES (Ciudades Modelos) por las explotación minera, pero no por la justicia hondureña, no es posible que el plan operativo del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia lo tenía que hacer la Maccih”.



El precandidato del movimiento "Juntos Podemos" también cuestionó "el actuar de algunas cabezas calientes diciendo que el Congreso está involucrado en situaciones atípicas, pero yo soy de un órgano colegiado, yo no tomo las decisiones, esas se toman por mayorías”.

ADEMÁS: Mauricio Oliva: 'Nadie en estos tres gobiernos ha puesto el pecho más por el partido que yo'