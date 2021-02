Cardenal Óscar Rodríguez está estable y mejora favorablemente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La salud del cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez sigue evolucionando favorablemente, así lo confirmó este lunes la Arquidiócesis de Honduras a través de un comunicado.



"Se le siguen practicando diariamente análisis clínicos para determinar el grado de alcance del daño que produce el virus", detallan en el documento en donde además afirman que su condición es estable.

Asimismo negaron categóricamente que su Eminencia se encuentre "muy grave, intubado o en cuidados intensivos, porque eso es absolutamente falso".



Y reiteraron al pueblo católico que siga intercediendo por la pronta y total recuperación del cardenal Rodríguez.

Aquí el comunicado:

Queremos, una vez más, hacer de su conocimiento la situación de salud del señor Cardenal Oscar Andrés Rodríguez.



A pesar de los altibajos y retos que implica el proceso de superación de esta enfermedad, nuestro padre y maestro, está estable. Se le siguen practicando diariamente análisis clínicos para determinar el grado de alcance del daño que produce el virus, pero se sigue manifestando el amor de Dios por Él, porque sus niveles continúan en proceso de mejoría, aunque sabemos que el camino es aún largo.



Además, como la última palabra siempre la tiene Dios, confiamos en que su recuperación será en el tiempo que Dios determine porque El bien conoce que le necesitamos entre nosotros sirviendo siempre con su espíritu alegre y su corazón de papá.



Él se encuentra de buen ánimo y en los ratos que le permiten las disposiciones de los médicos que en todo momento están pendientes de él, manifiesta mucha esperanza y su espíritu firme sigue inquebrantable amparado en el Auxilio de María.



Seguimos pidiéndoles no hacer caso a informaciones que maliciosamente giran en algunos medios afirmando que se encuentra muy grave, intubado y en cuidados intensivos porque eso es absolutamente falso.



Sabemos que esta es una enfermedad que no da tregua pero tampoco queremos que se preste para especulaciones que no tienen más que como origen gente sin escrúpulos que viven del sensacionalismo y el escándalo.



De nuevo reiteramos nuestro apelo a las oraciones de todos por el señor cardenal, por los hermanos sacerdotes y religiosas que igualmente están luchando contra la enfermedad y los miles de hermanos laicos que están sometidos a esta prueba. Que María de Suyapa siga velando por el bienestar de sus hijos y que todos sepamos ser solidarios, como hermanos que somos.



