Falla técnica habría provocado incendio en Parque Eólico Cerro de Hula

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades de la Empresa Energía Eólica explicaron este miércoles las causas del incendio que dejó severos daños en uno de los aerogeneradores del Parque Eólico, ubicado en el Cerro de Hula, Francisco Morazán.

El siniestro habría iniciado a causa de una falla técnica que está bajo investigación, de acuerdo a lo detallado por Karla Martínez, gerente de recursos regulatorios institucionales del Parque Eólico Cerro de Hula.

"Posiblemente el incendio fue causado por una falla técnica, que hasta el momento se desconoce el origen, pero se ha iniciado una investigación forense para determinar la causa raíz", reveló.



Martínez aseguró que tienen todo el personal a salvo, "no hay perdidas ni daños ni heridos entre el personal técnico. Además se garantizó la seguridad de los vecinos y no hay personas afectados en la zona".



La representante del Parque Eólico Cerro de Hula agregó que durante el siniestro todos los mecanismos de protección del aerogenerador actuaron correctamente para poder mitigar el daño y que el incendio no pasara a más.

"Se han activado todo los protocolos de emergencia para poder cuidar el área de viviendas que está cercana", enfatizó.



El incendio, que se desató a eso de la 1:30 de la tarde, fue rápidamente repelido por el personal técnico y elementos del cuerpo de Bomberos de Honduras que lograron controlar todo el daño colateral.