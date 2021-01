Pérez Cadalso sobre reforma migratoria: Hay que aprovechar la luna de miel en los primeros 100 días

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un proceso largo que apenas inicia, un tanto esperanzador en comparaciones a las administraciones anteriores visualiza el excanciller de Honduras, Guillermo Pérez Cadalso, en relación a la reforma migratoria propuesta por Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Cadalso explicó a EL HERALDO que “efectivamente es una propuesta del Ejecutivo, de la nueva administración Biden, que comienza su camino a través de las dos cámaras, la baja y alta, de Representantes y el Senado, para que sea discutido y aprobado por las mayorías correspondientes, es un proceso que inicia, no que esté fijado o que va a ser inmediato”.

El excanciller argumentó que no siempre en las Cámaras hay entendimiento, “lo cual en otro momento ha evitado que las reformas se lleven a cabo, el último que logró esto fue el expresidente Ronald Reagan, que logró legalizar tres millones de indocumentados allá en los ochenta”.

LEA: La agenda migratoria de Biden: marcha atrás cuatro años y golpe de timón

Cadalso reiteró que es un proceso político, en el cual se necesitan unos y otros y si bien es cierto los demócratas tienen una mayoría en la Cámara Baja y podrían tener una mayoría con el voto de la vicepresidenta en el Senado, “siempre es importante que los republicanos se sumen a ese barco porque perfectamente podrían no estar de acuerdo, boicotear, retrasar, etc., por distintas razones el proceso, hay que buscar consensos y mayoría para lograrlo, en el pasado no se ha podido”.

En cuanto a esperanzas, el experto afirmó que hay más que en administraciones anteriores y hay que “aprovechar que de esa mayoría que tiene que no es abundante y luego aprovechar la luna de miel que se está dando en los primeros 100 días de la administración Biden con sus propios representados en los distintos estados, este es un proceso con debate que pueda ser fructífero”.

En relación a los beneficios para los hondureños, el excanciller explicó que los primeros serían los tepesianos o los jóvenes de DACA, “ellos obtendrían una residencia inmediata, entonces serían muy beneficiados, y en tres años la ciudadanía que es lo que todo mundo busca”.

Instó al gobierno que por medio de los diferentes consulados “hay que preparar planes de orientación para los hondureños, un trabajo en conjunto en el que participen todos”.

ADEMÁS: Joe Biden anunció suspensión por 100 días de deportaciones de inmigrantes