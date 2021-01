Factura de medio millón de lempiras le llega al Tórax por el hospital móvil que aún no funciona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hospital móvil de Tegucigalpa todavía no funciona, pero ya comienza a generarle gastos al Estado en consumo de energía. Así lo denunció este jueves la directora Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), Nora Maradiaga, tras recibir un recargo de 587 mil lempiras en la factura del centro asistencial que rige, pese a que este no tiene nada que ver con el hospital móvil de Tegucigalpa.

“Nos produce mucho malestar esto, la factura viene valorada en más de 587 mil lempiras a nuestra cuenta. Realmente nos extraña que nos estén cobrando, porque nosotros ni conocemos el hospital móvil, ni hemos pedido la administración del mismo", denunció Maradiaga.



"Este centro asistencial no debe pagar por el costo de energía eléctrica que consume el Hospital Móvil de Tegucigalpa, ya que no está bajo su administración", explicó la doctora.



La directora del Tórax dijo que remitirá las facturas a la Secretaría de Salud y a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para que se hagan cargo del gasto que no corresponde al Instituto Nacional Cardiopulmonar.

Entrega

Tras una espera de más de nueve meses, la Secretaría de Salud entregaría en los próximos días el hospital móvil que atenderá a pacientes con covid-19 en Tegucigalpa al Hospital Escuela.



Invest ya habría entregado el hospital modular al máximo centro asistencial del país, sin embargo, la discusión del presupuesto y de recursos humanos que se contratarán, estaría retrasando que estas salas de atención entre en funcionamiento.



