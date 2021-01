Si EEH reduce pérdidas un mes, la vacuna llegaría a toda la población

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los desafíos en Honduras es la obtención de recursos para cubrir las necesidades económicas y sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus y de los huracanes Eta y Iota.



Entre las prioridades de corto plazo destaca la adquisición de las vacunas para el covid-19 con el objetivo de cubrir la población indicada para recibir ese tratamiento médico.

No obstante, en el gobierno hay una serie de contratos que absorben cuantiosos recursos y que limitan la posibilidad de cubrir necesidades vitales para los hondureños.

Uno de ellos es con la Empresa Energía Honduras (EEH), que ha generado una fuerte polémica en el país por lo caro que ha resultado para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) al pagar leoninos honorarios y por no cumplir con la reducción de pérdidas, así como por el incumplimiento de compromisos como la inversión de 358 millones de dólares en el sistema de distribución de la estatal eléctrica.



De agosto 2016 a julio 2020, o sea en cuatro años de operación de EEH, la estatal eléctrica canceló 13,238.1 millones de lempiras al consorcio honduro-colombiano solo por costo fijo.

Sin embargo, la ENEE pierde un millón de dólares al día por concepto de pérdidas técnicas y no técnicas de distribución, que es la principal obligación de la Empresa Energía Honduras con el Estado.

Todos los informes indican más bien que las pérdidas en lugar de bajar se han incrementado, dejando más afectadas las finanzas de la estatal eléctrica.

Las vacunas covid-19

Si la EEH cumpliera este compromiso, al menos durante un mes, el país podría aspirar a aplicar la vacuna contra el covid-19 a toda la población apta y así contrarrestar la mortal enfermedad y disminuir la carga de pacientes en los hospitales tanto públicos como privados.



Para el caso, una vacuna de AstraZeneca cuesta cuatro dólares y se necesitan 1.5 dosis por persona. Honduras necesita vacunar contra el coronavirus a cinco millones de personas, pues los otros cuatro millones son tres millones de hondureños menores de 18 años y un millón de compatriotas que están fuera del país, según cálculos de expertos en materia sanitaria.

“Entonces con 1.5 dosis por cinco millones de personas se necesitan 7.5 millones de dosis y cada una a cuatro dólares es igual a 30 millones de dólares”, sostienen los expertos.

Sin embargo, expertos en temas eléctricos del país y conocedores de las finanzas de la ENEE sostienen que por incumplimiento de EEH Honduras pierde un millón de dólares diarios. Agregan que Honduras con un mes de las pérdidas que EEH incumple en recuperar podría vacunar a todo el país.



Hasta el momento la Secretaría de Salud busca asegurar unos cuatro millones de vacunas contra el covid-19 con la empresa de Reino Unido, AstraZeneca.



Las autoridades sostienen que dos millones de dosis están siendo gestionadas mediante una compra directa y otros dos millones de vacunas como parte de una donación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que atenderá a más de 160 países que integran una coalición para el acceso gratuito para las vacunas contra el covid-19 (Covax).

