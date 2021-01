Zonas de Honduras sin electricidad este jueves 7 de enero de 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la interrupción de la electricidad este jueves 7 de enero de 2021 en la ciudad de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Cruz de Yojoa, Taulabé, San José de Comayagua, Meámbar y Siguatepeque.

El mantenimiento se efectuará a partir de las 8:00 de la mañana y culminará a las 4:00 de la tarde.

San Pedro Sula, Cortés (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia San Luis

Colonia La Paz

Barrio Las Palmas

Colonia Montefresco

Colonia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas del Progreso

Colonia Rápalo

Aguas de San Pedro

Clínica Ochoa

Expreco.



El Progreso, Yoro (8:00 AM a 4:00 PM)

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

Leche Sula

Cordon's Heavy Equipment

El Compadre

Baprosa

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Restaurante J y R

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea brisas de la libertad, agua blanca norte, Colonia 2 de Agosto

Fábrica Arroyo.



SANTA CRUZ DE YOJOA, TAULABE, SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, MEÁMBAR y SIGUATEPEQUE (8:30 AM a 4:00 PM)

Santa Cruz de Yojoa,

La guama

Panacam

Santa Elena

San Bartolo

Nueva esperanza

San Antonio

El Diviso

Jardines

San José de La Cuesta

Río Bonito

La Defensa

El Cerron

La Misión

Carrizales

La Milenium

La Laguna

El Cedral

El Peñón

Las Peñitas

Terrero Blanco

Ojos de Gua

Gacapa

Horconcito

El Mogote

San JosÉ de Comayagua

La Pita

El Barquito

El Sompopera

Calichito

Los Mamzanos

La Puerta

Liquidambar

Los Anises

Los llanos

Llos Planes

La Enramada

El Carmen

La esperanza

Meámbar

Monte de Dios

Los Planes

San Isidro

Buenos Aires

El Sauce

El Pito

Santa Rosita

Río Bonito.