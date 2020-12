Con 121,827 casos y 3,130 muertes por covid-19 cierra Honduras el 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un año doloroso para Honduras y para el mundo entero está por terminar. La pandemia del covid-19 transformó la vida de la población de la mayoría de países y arrebató poco más de un millón de personas hasta este jueves.



En Honduras, desde su llegada en marzo de 2020, ha cobrado la vida de 3,130 personas y ha infectado a 121,827. Otros 56,694 vencieron al virus y podrán llegar a un 2021 con nuevas fuerzas y la experiencia de ser sobreviviente de la fatal enfermedad.



De acuerdo al reporte más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en las últimas horas se confirmaron 19 fallecimientos y 915 contagios.

Cronología de un año gris para Honduras

11 de marzo de 2020



Aquel miércoles, cuando se informó de los dos primeros contagios de coronavirus en el país, comenzó la zozobra para la población.



Una de las infectadas fue una mujer en estado de embarazo que llegó desde España y se convirtió en "la paciente 0".



21 de marzo de 2020



Con 24 casos confirmados de coronavirus y la pandemia extendiéndose, las autoridades a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos decretan toque de queda absoluto, el cual inicialmente se mantendría vigente hasta el día 29 de marzo. Solo quedan autorizadas para laborar personas de la industria alimentaria, farmacias y personal médico.





25 de marzo de 2020



Se confirma la primera muerte por covid-19 en Honduras. El fallecido era un paciente de 60 años de edad, procedente del municipio de Villanueva, departamento de Cortés y que tras siete días en el Hospital Leonardo Martínez, no resistió.



31 de marzo de 2020



Muere la primera integrante del personal de salud a causa del covid-19. Se trató de la doctora Denisse Murillo, quien permanecía hospitalizada en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

VEA: ¿Están rastreando los casos asintomáticos de covid-19 en Honduras?



Abril de 2020



Se comenzaron a habilitar distintos centro de triaje en instalaciones públicas que anteriormente funcionaban como centros de formación, áreas de uso deportivo, entre otras.



11 de abril de 2020



El gobierno detalla que si las salas de cuidados intensivos de los hospitales públicos colapsan por el número de infectados de covid-19, los pacientes que ocupen un respirador serán atendidos por orden de llegada. Entretanto, por un valor de 5,5 millones de lempiras se instaló una clínica móvil con capacidad para 20 personas en Villanueva, Cortés.



12 de abril de 2020



El Valle de Sula registra el 70 por ciento de casos de covid-19. Al menos siete de cada 10 contagiados por Covid-19 de toda Honduras vivían en esas zonas del país.





21 de abril de 2020



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe de irregularidad en el proceso de compras y uso de fondos autorizados a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) durante la emergencia sanitaria por el covid-19. Horas más tarde, Gabriel Rubí, titular de Copeco, fue destituido de su cargo y en su lugar se nombró a Carlos Cordero para fungir el cargo de forma interina. Ese mismo día, Sinager anunciaba que Honduras sobrepasaba los 500 casos positivos de coronavirus y se registraban, hasta ese momento, 46 muertos.



27 de abril de 2020



Un total de 962 privados de libertad recibieron medidas distintas a la prisión debido a la pandemia del coronavirus. 548 reos que obtuvieron la medida de preliberación se les permitirá estar en sus viviendas el tiempo que dure la pandemia, en cambio, 173 personas se les impuso la medida de libertad condicional. El informe también destacó que 161 hondureños conmutaron su pena y otros 56 fueron liberados a razón de que cumplieron su pena.

VEA TAMBIÉN: Honduras: La curva del covid-19 en cada municipio



28 de abril de 2020



Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmaron la primera muerte por coronavirus de uno de los privados de libertad de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara.



2 de mayo de 2020



Se sobrepasa la cifra de los mil casos en Honduras, el punto de no retorno, según habían anunciado expertos sobre el tema de coronavirus. Sinager confirmó 1,010 casos y 76 fallecidos por el mortal virus.



8 de mayo de 2020



El covid-19 llega a los funcionarios públicos de Honduras, tras la confirmación de contagio en el alcalde del municipio de Langue, departamento de Valle, ubicado al sur del país.



9 de mayo de 2020



La Unidad de Datos de EL HERALDO evidencia repetición de casos en los listados oficiales divulgados por Sinager, lo que obligó a las autoridades a realizar una revisión de los mismos y tras la rectificación se aclaró que habían 94 casos estaban repetidos.



12 de mayo de 2020



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el perjuicio de más de 19 millones de lempiras en el marco de la pandemia. Según la denuncia se descubrió que Copeco hizo compras de 40 ventiladores, de los cuales 32 fueron asignados al Instituto Cardiopulmonar, mejor conocido como El Tórax, pero no tenían todos los implementos y tampoco eran los correctos para tratar a pacientes con covid-19.



Además, reveló que se hizo un contrato de construcción de áreas designadas para el coronavirus en el mismo centro asistencial, pero las mejoras no fueron realizadas de la forma acordada aunque el dinero establecido en el documento sí se desembolsó.





15 de mayo de 2020



Habilitan un cementerio para enterrar víctimas de Covid-19, el camposanto está ubicado en el kilómetro 15 de la carretera que de Tegucigalpa conduce a Olancho.





18 de mayo de 2020



Presidente Juan Orlando Hernández anuncia la creación de una Mesa Interinstitucional para crear un plan de reapertura inteligente del comercio en Honduras.





19 de mayo de 2020



Elaboran propuesta de Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad, la cual establece que quienes incumplan la ordenanza deberán pagar una multa de 300 lempiras o ser sujetos a la detención durante 24 horas por reincidencia.



13 de junio de 2020



Renuncia el jefe del Laboratorio Nacional de Virología, el doctor Engels Banegas Medina. El profesional de la salud alegó que hubo problemas externos que lo llevaron a tomar la decisión.



17 de junio de 2020



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García, fueron diagnosticados con coronavirus y posteriormente internados en el Hospital Militar de Tegucigalpa.

VEA: Tegucigalpa: ¿Hay casos de coronavirus en tu barrio o colonia?



27 de junio de 2020



Marco Bográn renuncia a su cargo como director de Invest-H, luego de la ola de irregularidades reveladas durante su gestión en la pandemia.



28 de junio de 2020



Muere por covid-19 el primer diputado. Se trató del funcionario nacionalista Rafael Arita, originario del departamento de Copán.

8 de julio de 2020



Llegan a Honduras dos de los siete hospitales móviles que Hondurass compró a una empresa en Turquía a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por un costo de casi 48 millones de dólares.



30 de julio de 2020



Renuncia Keidy Juárez, la segunda jefa del Laboratorio Nacional de Virología. Juárez estuvo en el cargo tan solo 28 días.





9 de agosto de 2020



El descontento colectivo ante los actos de corrupción llevó a muchos a plasmar su indignación en las calles, muros y diferentes espacios públicos con la pregunta: "¿Dónde está el dinero?".



15 de septiembre de 2020



Honduras conmemora sus 199 años de independencia patria encerrada por el covid-19. Las celebraciones se realizaron por primera vez en la historia de manera virtual.



21 de septiembre 2020



Después de varios meses circulando por orden del último dígito de la tarjeta de identidad, carné de residencia o pasaporte, las autoridades autorizaron la extensión de movilidad a dos dígitos.



22 de octubre de 2020



Nombran a Max Gonzáles como nuevo ministro de Copeco. La noticia generó revuelo en la población, pues el funcionario era reconocido por ser cantante de reguetón varios años atrás y alegaban que no posee la preparación para el cargo.



Noviembre de 2020



La Semana Morazánica, que se celebra en Honduras desde hace varios años en octubre, en honor a Francisco Morazán, se postergó hasta el mes de noviembre, como medida para permitirle al sector turístico prepararse para recibir a los visitantes.



9 de Noviembre de 2020



Las autoridades de la Mesa Multisectorial deciden suspender las medidas de restricción de la circulación, con el fin de que los hondureños reactiven la economía durante el feriado.



4 y 17 de Noviembre de 2020



Los huracanes Eta y Iota que golpearon al país de forma consecutiva en un periodo de menos de 15 días, propiciaron la aparición de más casos de covid-19 y profundizaron la crisis económica y social.



Diciembre de 2020



La Secretaría de Salud concreta contrato de dos millones de vacunas contra el coronavirus. Los antídotos hechos por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford llegarían al país el 2021 y tendrán un costo aproximado de 35 lempiras cada uno.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores informó que otros dos millones de vacunas serán adquiridas a través de una donación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan expuesto estoy al covid-19 en una cena de Navidad o Año Nuevo?