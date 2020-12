Cautela y prevención piden en celebraciones de Navidad y fiestas de Año Nuevo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Orientar a los feligreses para celebrar la Navidad y fiestas de año nuevo con responsabilidad es el llamado que realizó el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Confraternidad Evangélica de Honduras.



Ante el aumento en los casos de covid-19 y la presencia de una nueva cepa del virus más contagiosa, el religioso pidió a las personas compromiso y disciplina personal para evitar que en enero y febrero se pase factura por una cantidad de casos desproporcionada.

¿Cómo debería ser una celebración navideña enfocada en Dios y tomando las medidas de prevención?

Como iglesia tenemos la responsabilidad de orientar a nuestra feligresía para que en estas fechas de Navidad y fin de año se celebren con mucha responsabilidad, debemos hacer hincapié en la prevención, siempre agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar cerca de los seres queridos.



Ante un aumento de casos y una nueva cepa del virus, ¿cómo recomienda usted que debe ser el acercamiento a Dios?

En cada celebración se deben observar todas las medidas de bioseguridad y otras indicaciones hechas por las autoridades, se deben evitar las concentraciones masivas de gente y si es posible hacerlo en grupos de menos de diez personas utilizando distanciamiento, mascarilla, gel para desinfección y medidores de temperatura.

Las iglesias deberán respetar las disposiciones, ¿cómo deberían ser los cultos o reuniones cristianas en esta temporada?

Aunque se celebre en ambiente familiar está comprobado que es en estos ambientes de amigos cercanos y familiares que no se siguen las medidas, hay relajamiento y exceso de confianza y, por consiguiente, más exposición a la contaminación. Se considera conveniente evitar salir de casa, habrá programas por parte de las iglesias para dichas ocasiones, estos serán transmitidos por diferentes medios de tal manera que se puede participar individual o familiarmente, evitando la exposición innecesaria.



Hay mucho que agradecer a pesar de un año difícil pero no debemos confiarnos.

No podemos obviar que los casos han ido en aumento y nuestro compromiso y disciplina personal evitará que en enero y febrero la factura de casos sea desproporcionada.

