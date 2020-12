Honduras: Transportistas de la zona sur paralizan sus unidades exigiendo el bono

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los transportistas de buses de la ruta interurbana que viajan a Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, paralizaron la mañana de este miércoles sus unidades y amenazan con tomarse los principales ejes carreteros del país.



Los conductores y dueños de las unidades exigen el cumplimiento del bono de combustible y la bolsa solidaria, que presuntamente el gobierno les prometió mantenerselos, sin embargo, aseguran que hasta ahora no les ha cumplido.

"El gobierno no ha cumplido lo que ha prometido: El bono de combustible y bolsas solidarias", dijo uno de los conductores de la ruta Santa Ana-Tegucigalpa.



En la carretera al sur de Honduras, varios trabajadores del transporte cruzaron sus unidades en la carretera a la altura de la residencial Manantial.



Lo anterior ha provocado congestionamiento en el sector tanto de ida como de regreso. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) están en la zona, no obstante, los manifestantes dicen que mantendrán la toma hasta obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades.



Los transportistas habían dado un plazo al gobierno de 72 horas para que les hiciera efectivo el pago, pero hasta este miércoles lo anterior no se les ha cumplido.

