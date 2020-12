Honduras suma 109,960 casos de covid-19 y 2,941 muertes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportó este viernes 200 nuevos casos de covid-19, lo que subió la cifra total de contagios a nivel nacional de 109,960.



A través de las redes sociales, también informó que 3 personas más perdieron la batalla contra la mortal enfermedad por lo que suman 2,941 decesos.

De igual forma se notificó que 49,096 hondureños han logrado vencer al virus.



Vacuna contra el covid-19

Honduras tiene la capacidad de almacenamiento de la vacuna contra el covid-19, pero que únicamente requiera refrigeración a temperatura de dos a ocho grados centígrados.



Así lo afirmó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Berenice Molina, quien señaló que ya se ha realizado una evaluación de la cadena de frío y el país cuenta con esas capacidades.



La doctora explicó que la vacuna que Honduras está considerando adquirir es aquella que requiera refrigeración, o sea temperaturas entre dos y ocho grados centígrados, por que se puede asegurar que se conservará.

Vacunas como la de Pfizer y Moderna, que están en proceso de aprobación, no vendrán al país porque no se cuenta con el equipo adecuado de almacenamiento, estas requieren ser almacenadas a temperaturas entre menos 70 y menos 20 grados centígrados.



Al consultar si Honduras puede invertir en la compra del equipo para adquirir esas vacunas, manifestó que “el país ha tomado la decisión que las vacunas que va a adquirir sean vacunas que requerirán refrigeración, no de ultrafrío ni de congelación; implementar la cadena de frío para esas vacunas no solo es de comprar el equipo e instalarlo, se requiere un período de dos a seis meses para implementarlo, y eso nos retrasaría la introducción de la vacuna”, dijo.