Calidonio dice que violentos desalojos en SPS fueron apegados a ley  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-“La municipalidad de San Pedro Sula actuó en apego a la ley, en base a las denuncias ciudadanas y requerimientos del Ministerio Público", fueron las palabras del alcalde de la ciudad industrial, Armando Calidonio, en relación a los violentos desalojos que se desarrollaron el martes en el sector de río Blanco, Cortés.



"Entiendo que estos hechos son lamentables y que afectan la sensibilidad de la población, me comprometo a gestionar las acciones necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos poniéndome a disposición de las autoridades correspondientes para concluir cualquier investigación que permita el castigo de los culpables”, aseveró el edil, en relacióna a la muerte de un joven de 24 años a causa de una herida de arma de fuego.

De igual manera, Calidonio reiteró que los elementos de seguridad municipal no tienen instrucciones para usar armas de fuego y que es "altamente improbable" que el disparo que mató a Rafael Hernández haya sido realizado por un agente municipal.



“Quiero aclarar que las acciones realizadas en el bordo sur de río Blanco tienen su origen en diversos requerimientos hechos por el Ministerio Público”, dijo el edil sampedrano.



Calidonio, detalló que “todo se complicó cuando cuatro sujetos no identificados que portaban armas blancas (tipo machete) tomaron de rehén el personal de la máquina, amenazándolo con cortarle la cabeza, todo eso consta en evidencia grabada en video y seguidamente los miembros de la Policía Municipal aplicando los principios del manual del uso proporcional de la fuerza, rescataron al operador de la retroexcavadora y retiraron la máquina del lugar”.

Además, aseguró que los pobladores usaron piedras, palos, bombas molotov y machetes contra los policías municipales, quienes tuvieron que defenderse.