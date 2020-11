Detienen a "Mel" Zelaya con 18 mil dólares en el aeropuerto Toncontin

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, fue retenido este viernes en el aeropuerto Internacional Toncontin en posesión de 18 mil dólares.

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió en Twitter.

Asimismo, a través de HRN, Zelaya aseguró que ha "hecho más de 400 viajes en mi vida y sé que portar esa cantidad de dinero es una ilegalidad”.

El coordinador de Libre expresó que se dirige a Houston, Estados Unidos, y luego a México DF para participar en un seminario del Partido de Los Trabajadores.

Seguidamente, denunció que alguien colocó la fuerte suma de dinero y pidió que se investigue el hecho, aunque el escándalo ya está hecho.

Por ahora, Zelaya se encuentra en proceso de investigación y serán las autoridades quienes determinarán si es de él o no los 18 mil dólares, unos 450 mil lempiras.