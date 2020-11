Campaña solidaria de BAC Credomatic beneficiará a 900 familias damnificadas

A través de la campaña “Yo Me Uno por Honduras” de BAC Credomatic, muchas personas dentro y fuera del país se han solidarizado con las familias damnificadas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unidos con un solo propósito, BAC Credomatic junto a la reconocida organización World Vision Honduras, lanzan la campaña solidaria “Yo Me Uno por Honduras”, para incentivar el apoyo a las familias damnificadas del valle de Sula, quienes están sufriendo el impacto causado por el paso de las tormentas Eta e Iota en nuestro país.



Cientos de personas se han sumado a esta iniciativa, realizando sus contribuciones por medio de la plataforma de recaudación www.yomeuno.com de BAC Credomatic, con tarjetas de crédito y débito, de forma fácil y segura desde diversas partes del mundo.



BAC Credomatic igualó el monto de los aportes individuales realizados del 6 al 13 de noviembre de 2020 a World Vision Honduras, mismo que asciende a L364,435.00, logrando una aportación total de L728,870.00, con la cual se podrá ayudar a 900 familias que se transforman en 4,635 personas beneficiadas que actualmente están viviendo en albergues del valle de Sula.



“BAC Credomatic agradece a todos los que se han unido a esta campaña realizando aportaciones para ayudar a los más afectados por el paso de las recientes tormentas. Son muchísimas las familias que permanecen en albergues y necesitan apoyo para levantarse y seguir adelante”, indicó Valeria Ríos, vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic.



A quienes aún no han participado, Ríos les invitó a unirse a esta causa realizando su contribución en www.yomeuno.com. “Solo debes seleccionar World Visión Honduras, colocar el monto que deseas aportar, completar la información de pago y listo. Tu ayuda irá directamente a la cuenta de World Vision Honduras para la compra de kits de higiene, bioseguridad, sobrevivencia y para la reconstrucción de los hogares de los afectados por las inundaciones”.



Por su parte, la directora de Estrategia World Vision Honduras, Karen Ramos, informó que “World Vision Honduras está actuando lo más rápido posible para ayudar a miles de personas afectadas por el paso de las tormentas Eta e Iota”.



Destacó que su aliado y socio estratégico BAC Credomatic Honduras, a través de su plataforma www.yomeuno.com, “ha sido de gran ayuda para la recaudación de fondos de muchas personas dentro y fuera del país que se han solidarizado con nosotros. Agradecemos a BAC Credomatic por duplicar los fondos recaudados del 6 al 13 de noviembre, los cuales serán de bendición y ayuda para 900 familias del valle de Sula”.



El 100% de las aportaciones recibidas por medio de la plataforma “Yo Me Uno” se acredita directamente a la cuenta de la organización World Vision, mediante un sistema seguro y respaldado por la tecnología de BAC Credomatic.