Honduras, entre los países con alta exposición a fenómenos naturales

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sequías, inundaciones y deslaves dejan muerte y millonarias pérdidas económicas todos los años en Honduras.

Esto se debe a que el país está dentro de los más vulnerables del mundo, incluso en muchos análisis ha ocupado el primer lugar por estar propenso a los embates provocados por fenómenos naturales.

Nabil Kawas, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó a EL HERALDO que en primer lugar se debe considerar la ubicación del país, que tiene una orografía muy especial, lleno de montañas y cordilleras relativamente altas y eso trae consecuencias negativas y positivas.

Honduras también está en el área tropical de la tierra, donde muchos fenómenos naturales convergen y por ello está mayor expuesta.

Estos fenómenos son climáticos, como inundaciones y sequías, geológicos como derrumbes o deslizamiento y fenómenos geofísicos como sismos y exposición volcánica, entre otros.

Sumado a eso están las actividades del ser humano que son muy preocupantes porque aumentan la vulnerabilidad de los fenómenos naturales.

Estos son los incendios forestales en áreas agrícolas, mal manejo de las cuencas, se contamina el ambiente y los acuíferos, las poblaciones se instalan en zonas donde están los riesgos y tampoco hay ordenamiento territorial.

“Aquí no es culpa del gobierno o de un alcalde que debió haber hecho esto o lo otro, creo que culpables somos todos en alguna medida”, reflexionó el catedrático.

Riesgos

Analizó que Honduras no es el país más vulnerable de la región, sino que del mundo. “En los últimos diez años, si Honduras no es el país número uno, está entre los cinco más vulnerables

del mundo”.

No solo es vulnerable al cambio climático que son efectos formados con el paso del tiempo, sino que a fenómenos naturales como huracanes, terremotos y otros que van existir siempre, haya o no cambio climático.

Aquí el problema es que son fenómenos recurrentes, si no es un año de sequía es de inundaciones.

Para el académico, en el país hay capacidad de mitigar los riesgos, lo que hace falta es que las autoridades de gobierno estén fortalecidas con técnicos, con gente capacitada que cree planes de desarrollo tomando en consideración la gestión de riesgo, cosa que no se ha hecho en el transcurso del tiempo.

La gestión de riesgo es en todos los sectores, agrícola, energético, salud, turismo, saneamiento, infraestructura, público, privado, en todo se debe hacer prevención y prepararse para los fenómenos provocados por la naturaleza.

Esto se puede hacer organizando a la población, capacitándola, desarrollando obras de prevención en sectores donde se necesita para disminuir las pérdidas de vidas y económicas.

Se debe enseñar a la gente a conocer los riesgo, por ejemplo no habitar en zonas de incendio porque se va quemar, a la orilla del ríos porque se van inundar o en una ladera donde pueden morir soterrados.

En Honduras ya hay legislación para hacer estas labores, pero no se aplica como la del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la de ordenamiento territorial, pero las alcaldías no la cumplen y, por eso, después es más complicado sacar a la gente.

Es de tomar en cuenta que no hay ciclos, no se puede predecir qué va pasar, porque hay gobernantes que dicen que cada 20 años llegará un huracán, pero no es cierto, solo en este momento se ha estado bajo el efecto de dos huracanes en menos de

una semana.

