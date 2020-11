Comisión Interventora de ENEE descarta que se estén realizando descargas en represa "El Cajón"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (CI-ENEE) descartó este sábado que se estén realizado descargas en la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán "El Cajón".

Hasta esta mañana "El Cajón" alcanzó la cota de 283.95 msnm, por lo que NO se prevén realizar descargas controladas, detalló la Comisión en un comunicado.

La noticia trae alivio a los pobladores del Valle de Sula, zona afectada directamente por el paso de la tormenta Eta donde las inundaciones dejaron a miles de familias evacuadas.

Además detallaron que supervisan constantemente el nivel de la represa y en caso de ser necesario comunicarán a la población el estatus y cualquier ajuste en el plan de acción.

Aquí el comunicado de la CI-ENEE

1. Enfatizamos en que NO se han realizado descargas controladas del embalse de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón).

2. Que el embalse del Cajón ha logrado retener crecidas de hasta 5,000 metros cúbicos por segundo de agua, lo cual ha permitido que no se afecte más el Valle de Sula.

3. Que a las 9:00 a.m. del día de hoy, el embalse de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán alcanzó la cota 283.95 msnm.

4. Que tomando en consideración las condiciones y las proyecciones actuales NO se prevé realizar descargas controladas, por lo que continuaremos el monitoreo constante del comportamiento de los niveles de la central.

5. Comunicaremos a la población periódicamente el estatus y cualquier ajuste en el plan de acción.

6. Reiteramos nuestro compromiso de tomar las mejores decisiones para el bien del pueblo hondureño.