Eta provoca daños a las líneas de energía eléctrica: Estas son las zonas afectadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) comunicó este viernes a los usuarios del servicio que a causa de las condiciones climatológicas provocadas por la tormenta Eta varias zonas se encuentran con incidencias.



El personal técnico de la empresa se encuentra trabajando para poder restablecer el servicio lo antes posible, detalla el consorcio a través de sus redes sociales.

Estas son las zonas afectadas:

Zona centro sur

SGT - L373, ramal abierto: Aldea Agua Dulce; Municipio de Meámbar, Comayagua.

Ramal abierto: Aldea San Isidro, Quiraguira, Jesús de Otoro, Macueliso; Municipio de Intibucá, Intibucá.

CYG - L317, transformador de zona por transformador con falla: Col. Valladolid; Municipio de Comayagua, Comayagua.

Ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol: Aldea Laguna Seca, Aldea Quebrada de Lajas: Municipio de Yamaranguila; Intibuca.

SLU - L359, ramal seccionado por poste quemado por arqueo de aislamiento: Aldea San Ramón, Lagarita, La Guaica; Municipio de Linaca, Choluteca.

JUT - L381, ramal seccionado por línea primaria rota por caída de árbol: Aldea Telica Abajo; Municipio de La Empalizada, Olancho.

Ramal abierto: Aldea Telica Abajo; Municipio de La Empalizada, Olancho.

JUT - L379, ramal seccionado por línea primaria rota por caída de árbol: Aldea Mamisaca; Municipio de Jano y Guata; Olancho.

Ramal abierto: Aldea Mamisaca; Municipio de Juticalpa, Olancho.

JUT - L380, ramal seccionado: Aldea Manto Jano y Guata; Municipio de Manto, Olancho.

MFL - L238, ramal seccionado por poste dañado: Bulevar Centroamérica; Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán.

PAV-L369, ramal abierto: Aldea San Juan Bosco; Municipio de Pespire, Choluteca.

GMC - L377, ramal abierto: Aldea Limones; Municipio de Campamento, Olancho.

Ramal abierto: Aldea San Juan Arriba; Municipio de Campamento, Olancho.

SLU - L318, ramal abierto: Municipio de Orocuina, Liure, Choluteca. Aldea Tablones Arriba; Municipio de Yusguare, Choluteca.

CAT - L375, ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol: Aldea Pisijire; Muncipio de Culmi, Olancho.

CAT - L376, ramal abierto: Aldea La Puzunca; Municipio de Catacamas, Olancho.

AMT - L333, ramal abierto: Aldea San Francisco de Soroguara; Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán.

PVR-L342, ramal seccionado por estructuras dañadas debido a inundación: Aldea Cerro Bonito; Municipio San Juan de Flores, Francisco Morazán.

Ramal abierto por poste quebrado por caída de árbol: Río Hondo, Monte Redondo, Pequeños Hermanos; Municipio de San Juan de Flores, Francisco Morazán.

GMC-L378, ramal seccionado por estructuras dañadas debido a inundación: Aldea Los Laureles; Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

SFE - L306, ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol y poda: Bo. La Cuesta La Coneja; Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán.

Ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol y poda: Residencial La Cumbre, Las Crucitas; Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán.

Ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol: Aldea Limones, Los Jutes; Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán.

SUY-L258, ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol: Aldea Liquidambar y el Portillo; Municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.

Ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol: Aldea Las Cañadas, Res. Pinares, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

Ramal seccionado por poste quebrado por caída de árbol: Aldea El Cantón, Las Minitas; Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

Zona noroccidente

CAR-L389, ramal abierto: Barrio El Centro, Barrio Las Américas, Nueva Granada; Municipio de San Antonio de Cortés, Cortés.

SRS-L339, ramal seccionado por árbol sobre las líneas: Aduana El Poy; Municipio La Labor, Ocotepeque.

CRL - L303, ramal seccionado por poste quebrado: San Buena Ventura; Municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.

Ramal seccionado por poste quebrado: Aldea Quebradas de Agua; Municipio San Francisco de Yojoa, Cortés.

MCH - L332, ramal seccionado por árbol sobre las líneas: Aldea La Cañada; Municipio Concepción del Sur, Santa Bárbara.

LVI – L236, ramal seccionado por árbol sobre las líneas: Residencial Campisa; Municipio San Pedro Sula, Cortés.

LPT - L233, ramal abierto: Colonia Primavera; Municipio de San Pedro Sula, Cortés.

RNA - L385, ramal abierto: Aldea Victoria de Cristales; Municipio de Choloma, Cortés.

Ramal abierto: Aldea Río Chiquito; Municipio de Choloma, Cortés.

RTD - L295, ramal abierto: Aldea San José del Boquerón; Municipio de Choloma, Cortés.

VNU - L324, ramal abierto: Col. Nueva Esperanza; Municipio de San Manuel, Cortés.

CHM - L215, transformador de zona: Col. Boquita Morales; Municipio de Choloma, Cortés.

Zona litoral

BOR - L347, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Col. Juan Lázaro: Municipio de Sonaguera, Colón. Ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Lorelay; Municipio de Sonaguera, Colón.

BOR - L349, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Limón; Municipio de Trujillo, Colón.

CCE - L340, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Municipio de Arenal, Yoro, Aldea Trojas; Municipio de Olanchito, Yoro.

CCE - L341, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Tierra Blanca; Municipio de Arenal, Yoro.

CTE - L312, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Suspiro; Municipio de Esparta, Atlántida. Ramal seccionado por árbol sobre la línea primaria - no hay acceso por inundaciones: Aldea Tripolo; Municipio de La Masica, Atlántida.

CCE - L342, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Boca de Mame; Municipio de Olanchito, Yoro.

SIS-L330, ramal seccionado por árbol sobre la línea primaria - no hay acceso por inundaciones: Municipio de Balfate, Colón. Ramal abierto – no hay acceso por inundaciones: Aldea Nueva Armenia; Municipio de Jutiapa, Atlántida.

TEL -L309, ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Agua Blanca y Aldea Pemán; Municipio de Tela, Atlántida. Ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Flores de Lean; Municipio de Esparta, Atlántida. Ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Barranquilla; Municipio de Esparta, Atlántida.

Ramal abierto - no hay acceso por inundaciones: Aldea Cangélica; Municipio de Arizona, Atlántida. Ramal abierto: Aldea Río Chiquito; Municipio de Tela, Atlántida.

TEL-L310, transformador de zona por transformador con falla: Col. Sitramedya; Municipio de Tela, Atlántida. Transformador de zona por poste dañado de 30ft: Bo. El Paraíso; Municipio de Tela, Atlántida.

ISL - L347, transformador de zona por transformador con falla: Aldea Parmas: Municipio de Sonaguera, Colón.

CTE - L313, ramal seccionado por rama sobre la línea: Col. Municipal; Municipio de La Ceiba, Atlántida.

ISL-L345, transformador de zona por transformador con falla: Barrio Tamarindo; Municipio de Tocoa, Colón.

GUA - L355, ramal abierto: Aldea Santiago; Municipio de Tela, Atlántida.

Zona litoral atlántico

CCE- L342: Olanchito (Aldeas): Potrerillo, Las Minas Aguán, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, Sabanas de Ceibita.

Olancho (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.

ISL- L345: Tocoa (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Parte de la Salomón, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (Privado).

Tocoa (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II.

SIS - L327: Cuenca Río Cangrejal: Aldea El Naranjo, Las Mangas, Aldea El Pital, Aldea Río Viejo, Aldea Yaruca, Aldea Los Vegas, Aldea Toncontín, Aldea Urraco, Aldea San Antonio, Los Coquitos.

ISL- L344: Sabá (Colonias y Barrios): Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col. Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, Col. La Castellana, Cholomeña, Col. Suiza, Col. Las Palmas, Col. Palma Real, Col. Pradera I, II, III y IV, Col. La Standar, Col. Bella Vista, Col. Habitat, Bo. Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá.

Sabá (Aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).

CTE - L312: Aldea Santa Ana, Caicesa, Aldea La Torre, Aldea El Naranjal, Aldea Santiago Abajo, Aldea La Presa, Municipio de La Masica, Aldea La Cumbre, Col Alemana, Pozo Sarco, Rio Cuero, Aldea Monte Negro, Aldea Trípoli, Aldea Marañones, Aldea Punta de Rieles, Aldea Los Indios, Aldea Tierra Firme, El Embarcadero, Aldea San Antonio, Aldea Agua Caliente

Aldea El Oro, Res. Villa Real, Aldea San Juan Benque, Col. Ramón Ayala, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, Col. Brisas de América, Aldea Siempre Viva, Aldea Lombardía, Aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, Aldea Los Cerritos, Aldea El Suspiro, Aldea San José, Aldea La Guadalupe, Aldea La Ensenada, Municipio de Esparta.

BOR - L350: Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silin, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP (Empresa Nacional Portuaria), Standard Fruit Co., Base Naval). Trujillo (Barrios y Colonias): Bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, Col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, Bo. San Martín, Col. Sixto Cacho, Col. Manuel Bonilla, Sector de la Playa, Col. 19 de Abril, Jericó, Col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario. Municipio de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.

BOR - L350: Margen Izquierda: Río Claro, 5to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea.

TEL - L309: Col. Venecia. Col. Villas del Carmen, Col. El Edén, Bo. El Sauce, Aldea Lancetilla, Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Col. Grandt, Bo. Hiland Creek (Sur), Aldea Piedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea Km.4, Col. Quebrada de Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias.

(Triunfo de la Cruz), Aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea Km. 7, Aldea Km. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martin, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea Km. 12, Matas del Atlantico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburon, Aldea Km. 16, Aldea Km. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Col. Ayala, Aldea Coloradito, Municipio de Arizona, Col. San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean (Arizona). Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean Hacia Arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Eden (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mesapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. La Guillen (San José de Texiguat), Aldea San Jose de Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempíra, Aldea La Concepcion, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucia, Aldea Mojiman, Aldea Cangélica Abajo y Cangélica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado, (Desvio Lean Hacia La Ceiba), Aldea Rio Chiquito, Aldea Barranquia, (Desvio Lean Hacia Abajo), Aldea El Jazmin Arriba y Jazmin Abajo, Aldea Paris de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea Las Delicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Aldea Agua Caliente. (L309 Sector San Alejo): Col. Ruth García, Col. Mileniun Etapa II y II i, Aldea Km. 4 Carretera A Tornabé, Indura Beach Hotel And Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Aldea La Esperanza, Proyecto Colprosuma, Aldea La Esperanza Santiago, Col. Canadá (La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea Km. 7 (Sector San Alejo), Col. Buena Vista, Aldea El Junco, Col. Los Pinos (El Junco), Aldea El Guano, Aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, Aldea San Martín (El Jute), Aldea El Jute, Km. 14. Km. 15. Km. 16, Aldea El Milagro Etapa 1 y 2. Aldea Arena Blanca, Aldea Cerritos, Aldea La Montañita, Aldea Citronela, Aldea La Ica, Aldea Buenos Aires, Col. Richard Wayfort, Aldea San Alejo, Aldea Uluita, Aldea Los Patos, Aldea Los Cocos, Aldea Uluita, Aldea Morejen, Aldea Agua Blanca, Aldea Peiman, Aldea La Fortuna, Aldea La Unión, Aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), Aldea Agua Chiquita, Aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).