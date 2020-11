Honduras registra 2,672 muertes y 97,404 infectados por covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras acumula hasta el 31 de octubre 2,672 muertes por covid-19, así lo detalló el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) tras confirmar tres nuevos fallecimientos.



De igual manera, informó que 516 pruebas salieron positivas de las 1,707 PCR aplicadas en las últimas horas en todo el territorio nacional. En Honduras hay 97,404 infectados.

Actualmente hay 597 personas hospitalizadas. 445 se encuentran estables, 129 graves y 23 luchan por sus vidas en Unidades de Cuidados Intensivos.

De igual manera, confirmó que 40,379 compatriotas han logrado vencer el mortal virus.

Presidente de microbiólogos descarta mora en las pruebas

Los casos de coronavirus siguen sumando en el Distrito Central y pese a los reportes altos y bajos de los últimos días, el municipio ya superó los 23 mil.

Según los informes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la capital contabilizó en las últimas dos semanas uno de los registros más grises de la pandemia, pues alcanzó reportes de 100, 200, 500 y hasta 600 casos en un solo día del nuevo coronavirus.

Sin embargo, la disparidad de casos del pasado domingo (3) y del lunes (8) llamó la atención.

Empero, el galeno Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud (RMS), manifestó que continúan aplicando la misma cantidad de pruebas y que le envían alrededor de 550 a 650 muestras a diario al Laboratorio Nacional de Virología (LNV).

“Publican lo que se procesa, eso no quiere decir que no hay más muestras, nosotros siempre les mandamos 650 pruebas diarias, si no las están procesando hay que averiguar qué está pasando”, comentó el médico.