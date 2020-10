¿Cómo prevenir una segunda ola de contagios en el Feriado Morazánico?

El galeno recomienda que vaya donde vaya implemente la 'burbuja social´que incluya únicamente a sus familiares y amigos cercanos, siempre y cuando esté seguro que estos no están contagiados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la Semana Morazánica "a la vuelta de la esquina", los médicos hondureños recomiendan a la población no relajar las medidas que se han venido practicando desde marzo, cuando el covid-19 irrumpió en el país dejando una estela de muerte y dolencias.

El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, fue enfático durante una entrevista con EL HERALDO al vaticinar qué pasará en el Honduras si los vacacionantes relajan las normas de bioseguridad y aprovechó para detallar algunas reglas sencillas que pueden ser determinantes para el goce del feriado sin poner en riesgo al salud propia y la de los demás.

"Los médicos nunca hemos estado en contra de la Semana Morazánica, de lo que estamos en contra es de legalizar el relajo", aseguró el galeno, quien a su vez expresó que aunque la forma en la que se planeó el feriado (sin restricciones en la circulación) no es la que él hubiera recomendado, la disciplina podrá evitar una segunda ola de contagios.

El doctor Umaña compartió con este rotativo algunas medidas efectivas para realizar turismo interno durante el esperado asueto:

Recomendaciones

1. Saber escoger el sitio

Según el doctor, y con base en lo que lo que han dado a conocer los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras, cuando se realizan actividades fuera del hogar debe procurarse que sean en un lugar que tenga como precepto aplicar las medias de desinfección y distanciamiento recomendado, de lo contrario se corre un riesgo alto de adquirir el virus.

En ese sentido, Umaña explicó que lo más recomendable es que sea un espacio al aire libre que permita mantener la distancia de dos a tres metros entre cada grupo de visitantes y evitar aires acondicionados. En caso de quedarse en un establecimiento cerrado, hay que verificar que no exceda el 30 o 40% de ocupación.

2. Riesgo en las playas

El médico detalló que el agua salada no puede transmitir el covid-19, pero sí puede transmitirlo estar en contacto con gente que no conoce. Siendo las playas uno de los lugares donde no se acostumbra guardar el distanciamiento social y las personas suelen colocarse muy cerca sobre la arena, o incluso practicar juegos grupales dentro y fuera del agua, el galeno enfatizó que esas prácticas podrían ser perjudiciales en gran manera.

"Haga la 'burbuja social', que consiste en permanecer dentro de un espacio con su familia o amigos, pero no salgan de él ni dejen a otros ingresar", insistió.

3. La mascarilla es fundamental

Ya sea que su plan sea visitar alguno de los pueblos mágicos y pintorescos del país, acudir a parques, o refrescarse en playas o balnearios, la mascarilla es fundamental cuando entre en contacto con otras personas.

El médico explicó que si bien es cierto, actividades como montañismo, senderismo y otras que impliquen actividad física no pueden ser realizadas con la mascarilla puesta, antes y después de hacerlas sí es necesario el constante uso de mascarillas, aún en espacios abiertos.

Las únicas personas que podrían estar excentas del uso de mascarilla son los menores de cinco años, pues corren el riesgo de asfixiarse, sobre todo sin la vigilancia oportuna de un adulto.

4. Al momento de viajar

La mascarilla sigue siendo fundamental también durante el viaje. Ya sea que se movilice en un vehículo particular o público, debe procurar su uso constantemente.

Sobre el número de ocupantes de los automóviles, Carlos Umaña afirma que si se viaja a bordo de un vehículo particular y se sabe que todas las personas están sanas no hay ningún límite de pasajeros. ¿Pero qué pasa si se traslada en una unidad de transporte público? lo recomendable es que se deje libre el asiento de al lado, es decir, que el vehículo viaje al 50% de la capacidad y todos con su respectiva mascarilla.

5. Infórmese sobre el lugar a visitar

El mapa de riesgo elaborado por las autoridades es una de las formas en las que usted puede monitorear el nivel de afectación del virus en las comunidades. Como le hemos aconsejado en EL HERALDO anteriormente, si el sector al que planea llegar se encuentra entre los que reportan más contagios, intente no relajar ninguna de las medidas de bioseguridad, pues las probabilidades de contagio son aún mayores. Y si por el contrario, el lugar se encuentra entre los menos afectados, sea responsable con su entorno, con los residentes del sector, evite ser un foco de contaminación.

"Actualmente, los lugares con un riesgo altísimo son Olancho, Copán, Atlántida y Cortés; los de mediano riesgo son Santa Bárbara y Colón y en tercer lugar la zona sur que ha logrado controlarse", detalló el especialista.

6. Desvirtuando mitos sin dejar la precaución

El doctor Umaña explicó que las creencias sobre la mayor infectación del virus según el clima del lugar que se visite no son reales, pues las temperaturas no tienen nada que ver con la transmisión del covid-19. Lo mismo ocurre con la cocción de los alimentos, sin embargo, recalcó que el patógeno podría contagiarse al entrar en contacto con los contenedores de comida, por lo que siempre deben desinfectarse los empaques.

Consecuencias de la desobediencia

Luego de vivir meses en los que las salas de atención a pacientes de coronavirus estaban "a reventar", actualmente los médicos frente a la primera línea y las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportan una considerable disminución en las hospitalizaciones. Umaña considera que en las principales ciudades del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula) las salas se encuentran a un 50% de su capacidad y en el resto del territorio quizá a un 60 o 70%.

De acuerdo a sus estimaciones, esto podría deberse al impacto de los centros de triaje y las brigadas que se realizan de casa en casa, pero asegura que un descuido durante el Feriado Morazánico podría retroceder la situación a aquellos días grises en los que ellos debieron ser "juez y verdugo" al decidir a quién darle el cupo.

"Si nos comportamos mal, el pico de la primera ola yo creo que la vamos a experimentar en la primera quincena de diciembre, estamos hablando que nos subiría los contagios en un 20 0 30%", vaticinó muy preocupado.



El galeno afirma que estos pronósticos podrían cumplirse debido al comportamiento de la población joven, pues se ha registrado que al ser asintomáticos en ocasiones actúan con irresponsabilidad. "A algunos lo que más les preocupa es la diversión, y como la mayoría son asintomáticos, se llevan el virus a sus abuelos y padres y es ahí donde tenemos el problema", detalló.

Además, tomando en cuenta lo que ha sucedido en varios países europeos como Alemania, Italia o España, este último donde acaban de extender las medidas hasta mayo de 2021, debido a las alzas en los contagios luego de algunos relajamientos, el especialista no descarta que algo así ocurra en Honduras, sin embargo, con una realidad económica diferente, advierte la catástrofe.



"Si se nos vuelve a desbordar el sistema hospitalario nos van a tener que encerrar de nuevo y Honduras no está capacitada para eso, porque el hambre va a ser tremenda y se van a perder muchos empleos. Todo lo que hemos avanzado lo van a botar en cinco días", lamentó.

