Zonas de Honduras sin electricidad este martes 20 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sectores de Francisco Morazán, Cortés y Colón no tendrán energía eléctrica este martes debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 a 9.00 AM y de 3:00 a 4:00 PM en el Distrito Central

Hospital Escuela

Hospital Materno Infantil

Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

Morgue Judicial

Plantel de distribución ENEE

VEA: Sin miedo al covid-19, personas repletan disco en San Pedro Sula



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Bodegas del IHSS

BCIE

Parte de la colonia Miramontes

Colonia Prado

Comercial Prisa

Colonia Los Pinares

Colonia Pérez

Colonia Quezada

Colonia Elvel

Colonia Maradiaga

Colonia Humuya



De 8:00 AM a 1:00 PM en Sabá, Colón

La curva isletas

Ceibita nerones

Uva sureña

Elixir

Lucía

Flores del este

El Terreno

El Esfuerzo hondureño

Reguleto

Sonámbula

Mercedes

Monte de Oro



De 8:00 AM a 5:00 PM en Sabá, Colón

Barrio Comilsa

Pava

Coyol

Chorro

Colonia Alemán

Brisas de Monga

Centro de Sabá

Colonia La Castellana

Cholomeña

Colonia Suiza

Colonia Las Palmas

Colonia Palma Real

Colonia Pradera I, II, III y IV

Colonia La Standar

Colonia Bella Vista

Colonia Habitat

Barrio Colombia

Monte Fresco

Regadero

Las Golondrinas

Jahuillo

Achiote

Luzón Palmeras

Nueva Esperanza

Palos de agua

Orica

+La curva del covid-19 en cada municipio



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia El Roble

Colonia Buenos Aires

Dumbar

Prodecón

IHSS

Helados Sarita

Diapa

Colonia Los Castaños

Covimal

Villas del Campo

Iglesia Ebenezer

Alimentos de Cortés

Mega Larach

Residencial Los Molinos

Centro Comercial Los Castaños

Residencial Rancho Tara

Residencial Las Colinas

Redidencial Monte Verde

Colonia Montealegre

Residencial Campisa I y II

Colonia Juan Ramón Molina

Colonia Bosques de San Pedro

Químicas Handal

Fibratex

Hermacasa

Industrias molineras

Arroz Cacique

Corsa