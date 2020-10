Marco Bográn no se presentó a audiencia; su abogado llegó solo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, no se presentó este lunes a la audiencia inicial en el proceso que se le sigue por el delito de violación a los deberes de los funcionarios públicos. No obstante, fue su apoderado legal quien se apersonó a la cita.



Bográn es señalado por haber otorgado un millonario contrato a la empresa CINSA (en donde su tío es socio propietario) para la supervisión de una obra donde se construiría el plantel en Santa Rosa de Copán en el que funcionará el hospital móvil. El monto del contrato es de 1.2 millones de lempiras.

Hasta esta hora no se conocen los motivos por los que el ex funcionario, quien semanas atrás dijo "soy inocente y lo voy a comprobar", no se presentó a la audiencia. Bográn también es señalado por el delito de malversación de caudales públicos al autorizar una "cuarentena VIP" a cuatro empleados de la institución que dirigía y que dejó un perjuicio a las arcas del Estado por un monto de 101,199.44 lempiras.

El extitular de Invest-H se defiende en libertad luego que el pasado 8 de octubre, tras una extensa audiencia inicial, el juez que conoce el caso determinó dictarle auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión.

La audiencia de este lunes se desarrolló en los Juzgados de lo penal de Francisco Morazán.