Mujeres guerreras en una cruzada rosa

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En septiembre de este año Leticia Martínez de 35 años recibió una noticia que ha cambiado su vida.

Todo empezó cuando observó en el espejo que en uno de sus pechos se estaba formando una “pelotita” que con el paso de los días iba creciendo.

Jamás pensó que la vida le estaba enfilando en el ejército de guerreras que libran a diario una intensa lucha para vencer el cáncer de mama en el país.

“Yo pensé que era algo que se me iba a pasar con el tiempo, pero no fue así, en el centro de salud de Villa Vieja me dijeron que me realizara una mamografía, yo nunca me había hecho algo así, pero decidí pedir ayuda porque encerrada en la casa no iba a lograr nada”, contó a EL HERALDO Leticia.

Acudió a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama (Funhocam) en la que recibió orientación sobre su enfermedad y hoy se encuentra en tratamiento para ganar la guerra a esta enfermedad.

DE INTERÉS: Conoce los primeros síntomas del cáncer de mama

“Estoy en quimioterapias, en diciembre me van a operar. Los primeros días de tratamiento son duros. Yo deseaba que me dijeran que estaba sana, pero ahora estoy encomendada a Dios”, aseguró la guerrera, madre de dos hijos.

El mayor anhelo de Leticia es vencer la enfermedad y que todas las personas que se encuentran en una situación similar puedan recuperarse.

La historia de Leticia se replica cada día en el país, sobre todo en mujeres entre los 35 a 55 años de edad.

Por ello, en octubre, el color rosa tiñe los medios de comunicaciones, empresas y organizaciones para hacer conciencia en la comunidad sobre la importancia de realizar un diagnóstico precoz del cáncer de mama y de esta manera vencer la enfermedad que ataca a 1 de cada 8 mujeres en cualquier etapa de su vida. Además de ofrecer mamografías a bajo costo.

Según estudios, si el cáncer se detecta a tiempo, hay una esperanza entre el 95% a 98% de vencerlo. Si se hace una detección temprana, se reducen las posibilidades de que el cáncer sea invasivo y se tiene un menor impacto económico en los hogares, por los costos a los que se llega a incurrir.

Para ello se deben hacer mamografías y evaluaciones clínicas que permiten identificar la enfermedad con 1 o 2 años de antelación.

ADEMÁS: Las 10 cosas que no sabías del cáncer de mama

Incansable labor

Este tipo de enfermedad se ubica en el segundo lugar de causa de muerte en mujeres y el primero en incidencia.

Por lo que desde hace 12 años laFunhocam brinda atención integral a las mujeres. Hasta la fecha se han atendido 34 mil mujeres en esta lucha.

Y a pesar de la pandemia las atenciones no han cesado ni un tan solo día. A diario se están atendiendo un promedio de 45 personas con todas las medidas de bioseguridad.

+Cáncer de mama afecta más a mujeres hondureñas entre 36 y 55 años

En la Funhocam se brinda una atención integral que abarca evaluaciones, mamografías, ultrasonidos y estudios que en un hospital público demorarían entre cuatro a cinco meses en darse los resultados, pero en la Funhocam se busca ganarle tiempo a la enfermedad y se da en un estimado de 28 días.

La actividad insigne de la institución- El Carnaval Rosa- este año se hará de manera virtual e internacional explicó Tina de López, presidenta de la Funhocam al anunciar que el 31 de este mes a las 9:00 AM y por una colaboración de 200 lempiras se podrá participar de la actividad que busca promover la lucha contra el cáncer de mama.

Más manos se suman

También el Centro de Cáncer “Emma Romero de Callejas” (CCERC) apoya a las personas afectadas. Las autoridades del CCERC informaron que de los 1,200 nuevos casos que se esperaban para este año solo se han diagnosticado 75 casos en la institución, esto debido a la crisis por la pandemia por covid-19.

“Tenemos que aprender a vivir con el virus, el CCERC tiene todas las medidas de bioseguridad para las mamografías, mujer hondureña no te detengas, autoexaminate”, invitó Flora Duarte, presidenta de CCERC.

DE INTERÉS: Cáncer de mama: detectarlo depende de usted