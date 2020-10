Entre 190 y 230 pacientes atienden al día en los triajes

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-La necesidad de una atención médica para detectar de manera temprana el virus ha movido de 190 a 230 pacientes diarios en cada uno de los seis centros de triaje del Distrito Central.



Así lo indica el doctor Juan Carlos Guevara, coordinador de los centros de triaje de la Secretaría de Salud, al manifestar que el incremento de atenciones se mantiene en un 20%.



Esto porque hace un mes recibían un aproximado de 150 pacientes diarios, pero desde hace tres semanas se sobrepasa la cifra, ya que en la actualidad hasta son cerca o más de 200.



“El incremento se mantiene, pero hemos notado que esta última semana ha sido un poco fluctuante, no se mantuvo constante, porque el lunes y martes fue muy visitado, pero el miércoles y jueves bajó, ya ayer se volvió a elevar y aún no sabemos a qué se debe, lo estamos analizando”, enfatizó.



Manifestó que la positividad de estos casos ha sido de un 50% de los pacientes que se realizan pruebas rápidas como de hisopado (PCR).



En un inicio, en cada centro de triaje solo aplicaban 30 PCR, ahora ya están aplicando entre 50 y 60 muestras.



Al igual, aseguran que ya no están faltando a las citas para la aplicación de la prueba de hisopado, ya que hace un mes y medio muchos pacientes no acudían por miedo o por mala información.



Guevara explicó que el triaje de la Mayangle y el de la Universidad Católica de Honduras (Unicah) son los que más pacientes están recibiendo, esto porque en las colonias aledañas o zonas de venta como los mercados que están a sus alrededores tienen casos positivos y por esa razón se nota mayor afluencia.



Hasta la fecha, en todos los triajes de la capital han atendido 105,275 pacientes, de estos 26,675 han resultado positivos.



La capital acumula más de 20,000 casos de coronavirus y 624 fallecimientos.