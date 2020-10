PGR finalmente recibe informe de la comisión interventora de Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Procuraduría General de la República afirmó la tarde de este miércoles que finalmente recibió la documentación de parte de la Comisión Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).

El informe es referente a la compra de los tan cuestionados hospitales móviles, de los cuales de 7 solo cuatro han arribado al país.



Sin embargo, en la documentación recibida, advierte la PGR, Invest-H no adjuntó el contrato de la compra de los citados hospitales, "de no existir éste (contrato), las obligaciones de las partes serán las estipuladas en las órdenes de compra", señala en el comunicado emitido por el ente contralor.

+Caso hospitales móviles: las 57 fallas y hallazgos detectados por misión de Invest-H



Entre las valoraciones que realiza Invest-H en el oficio CI_101220_05, manifiestan “que, con la entrega del hospital de la ciudad de San Pedro Sula, se desvirtúa el posible incumplimiento en la cantidad y especificaciones de los equipos médicos y no médicos, algo igual que en las estructuras del mismo".

Asimismo, "en el caso del hospital de la ciudad de Tegucigalpa, el representante del proveedor

continúa en el proceso de instalación y subsanación de los hallazgos, cualquier discrepancia al respecto estaremos comunicándola en su momento a la institución". explica el comunicado de la PGR.

A criterio de la comisión interventora, los hospitales recibidos vienen de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas, y que al momento no existen discrepancias en cuanto a los hospitales recibidos para Tegucigalpa y San Pedro Sula, por lo que en todo caso comunicarán a PGR cualquier discrepancia a futuro.



La Procuraduría por su lado, para ejercitar acciones legales requiere que el órgano responsable de la contratación (es decir Invest-H), de forma concreta indique -en caso de existir- incumplimientos en los bienes recibidos, ya que, de no ser así, la Procuraduría General de la República no podría sustentar debidamente ningún tipo de acción contra el proveedor,

en defensa de los intereses del Estado.

Aún hay que esperar los tres hospitales más

Hasta esta mañana, la Procuraduría General de la República (PGR) había enviado cinco oficios a las autoridades de la Junta Interventora de Invest-H para recibir la documentación certificada sobre los hospitales móviles.



La justificación de la comisión interventora para no entregar dichos documentos era que "la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) les requisó los documentos para el proceso de investigación”.

Hasta ahora el proceso había estado detenido, sin embargo, pese a la entrega de los documentos, aún se debe esperar tres de los hospitales móviles para saber si se procede o no.

Los siete hospitales móviles fueron adquiridos por un monto de 1,174 millones de lempiras.