Zonas de Honduras que estarán sin electricidad este viernes 2 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Docenas de barrios, colonias y aldeas de diferentes zonas del país estarán sin electricidad este viernes 2 de octubre de 2020, informó la Empresa Energía Honduras (EEH).



El consorcio justificó trabajos de mantenimiento en el Distrito Central, La Ceiba y Choloma. La interrupción se efectuará a partir de las 8:00 de la mañana.

DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)



Colonia Villa Cristina

Colonia Rosalinda

San Juan

Colonia Villa Unión

Barrio El Chile

El Porvenir

Colonia Cerro Grande Zonas 1,2,3,4,5,8

Barrio La Ronda

La Leona

Barrio La Cabana

Hospital Viera

Alcaldía Municipal

Parte Comercial De Zona Peatonal

Congreso Nacional

El Olvido

Barrio La Hoya

Antigua Penitenciaría Central

Barrio Guanacaste

Cine Presidente

Barrio La Plazuela

Colonia La Alambra

Banco Central Honduras

Barrio Las Colinas

Barrio San Rafael

Barrio La Merced

Antigua Casa Presidencial

Eyl Agropecuaria

Hospital El Carmen

Edificio San José

Inversiones Moravia S.A.

Biopharma Farmacia



LA CEIBA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Las Delicias Norte y Sur

Colonia San Juanes

Colonia San Martin

Colonia Las Flores

Colonia La Ponce

Colonia Monte Cristo

Colonia Ramon Leva

Barranco Chele

Residencial San Gabriel

Leyde

Colonia Palmira

Residencial Quinta San Fernando

Colonia Victoria

Maxidespensa Aeropuerto

Colonia Casa Blanca

Colonia Villa Santa Lucía

Crila

Colonia Bajos de Palmira

Colonia Trejo

Colonia Universidad

Colonia Los Fotografos

Colonia Vista Al Mar

Colonia El Búfalo

Colonia Gracias A Dios

Instituto Itla

Colonia Menonita

Colonia 26 de Junio

Colonia Lomas de Palmira

Iglesia Gran Comision

Colonia Nueva Belen

Curla

Colonia Rodas

Colonia Armenia Bonito

Colonia Gracias a Dios 1 y 2

Colonia Marisol 1 y 2

Col. Club De Leones

Colonia Vista Palmira

Villa Romana

Universidad Pedagógica

Colonia Sitraleyde

Colonia Nueva Era

Colonia El Confite

Colonia Miramontes

Colonia 15 Septiembre

Colonia Roberto Padilla

Aeropuerto Internacional Goloson

Colonia Fuerzas Armadas

Colonia Irias Navas

Colonia Olimpica

Colonia Carril del 7

Colonia Carril del 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia Bonitillo

Colonia Bautista

Colonia Brisas del Mar

Colonia Los Girasoles

Colonia Las Palmas

Colonia Rivera del Caribe

Colonia Cerrato

Region Sanitaria #6

Fuerza Aerea Hondureña

Colonia Primero de Mayo.



CHOLOMA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Las Pilas

Colonia Sinor

Colonia San Miguel I y II

Barrio Trincheras

Sinor

Santa Fe Central

Colonia Godoy I y II

Altos de Santa Fe I y II

Fe Y Esperanza

Colonia 1 de Septiembre

La Confianza

Nueva Florida I, II,. III y IV

El Buen Samaritano

San Francisco

Ceibón

Villa Santa Marta

Armando Galé

Edilberto Solano

Colonia Las Torres

Zip América

Kativo

Brooms And Mops

Toledo Subestación Choloma

Woodwork

Zip Galaxy

Zip Honduras