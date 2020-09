Experta en virología recomienda descentralización de las pruebas PCR

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La jefa del Laboratorio de Virología de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Wendy Murillo, recomendó a las autoridades de Salud descentralizar las pruebas PCR para captar más casos positivos de covid-19.

La especialista conversó con EL HERALDO.

¿A qué se debe que se sigue procesando una cantidad baja de pruebas PCR?

Puede ser por varias situaciones: las personas no desean hacerse la prueba porque los resultados llegan muy tarde, otra es que puede haber pocos insumos y actualmente solo el Laboratorio de Virología de Tegucigalpa está trabajando, el de San Pedro Sula tiene problemas técnicos.

¿Qué recomendación puede hacer para que se pueda procesar el número de pruebas diarias requerido?

Necesitamos descentralizar las pruebas, necesitamos más equipos, por lo menos deberíamos tener cuatro laboratorios de biología con diagnóstico molecular en los cuatro puntos cardinales del país para que podamos obtener resultados en tiempo real y en dos o tres días por mucho, posterior a la realización de la prueba.

Necesitamos más equipos y más insumos para tener una panorámica general y más precisa de lo que está sucediendo a nivel nacional.

¿De qué manera afecta que no se realice una suficiente cantidad de pruebas PCR?

Que no estemos haciendo la suficiente cantidad de pruebas nos impide conocer cuáles son las personas reales que están afectadas, no nos permite hacer un buen cerco epidemiológico de los contactos y, por lo tanto, no tenemos un suficiente alcance en las medidas preventivas que se deben tomar.

¿Las pruebas de antígeno serán una solución para captar más casos de covid-19 en el país?

Las compañías que han hecho ahora las mejoras aumentaron su sensibilidad y esas pruebas ahora vienen a ser una alternativa para el diagnóstico del virus, si las personas salen positivo por estas pruebas sumado a la historia clínica ya la condición epidemiológica del paciente, lo más seguro es que esté positivo. Se necesita combinar pruebas de antígeno, PCR y también serológicas.

