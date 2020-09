Roberto Pineda: este será solo un paso de transición de 12 a 18 meses

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Pineda, declaró que ya están en la etapa final del proceso para tomar las operaciones de los tres aeropuertos de la zona noratlántica del país.

Detalló que este es parte del trabajo que les asignó el Consejo Superior de la Alianzas Público Privadas (CSAPP) y que se ha ejecutado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo que se busca es mantener la operatividad de los aeropuertos del país mientras se encuentra un nuevo concesionario privado internacional.

En este momento se está trabajando en el proceso de reversión de los bienes y transición de los tres aeropuertos que manejará el Estado: el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, el Golosón de La Ceiba, Atlántida, y Juan Manuel Gálvez de Islas de la Bahía.

En tanto, Toncontín ya está establecido que pasa a Palmerola International Airport (PIA), empresa que operará el aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua, a partir de octubre de 2021.

Pineda indicó que este solo será un paso de transición que durará de 12 a 18 meses, mientras se realiza la licitación internacional a 30 años, proceso que iniciaría en los próximos meses y seguirá durante año siguiente.

“El 28 de septiembre finaliza la concesión de Interairports y empezamos con una nueva etapa, donde el gobierno lógicamente está trabajando de una forma transparente siempre con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo”, aseguró el funcionario.

No obstante, hasta el momento no hay documentación disponible de todos los procesos que se están ejecutando, tampoco se ha informado cuál va a ser el mecanismo del manejo de los ingresos que generen los aeropuertos y no se han difundido los portales de rendición de cuentas que debe tener como toda empresa estatal.

El funcionario expuso que al contar con el acompañamiento de Aeropuertos de Houston, es decir, HAS Development Corporation (HASDC), les permite confiar que todo el proceso de transición en los próximos meses será efectivo para el país y se superarán las metas que debió haber cumplido Interairports.

Ahora el compromiso es mantener y mejorar las operaciones de las terminales aéreas.

