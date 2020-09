Rector de la UNA dice que solo se aplicó incremento salarial del 2016

OLANCHO, HONDURAS.- Las compensaciones salariales que recibieron retroactivamente 136 empleados corresponden a incrementos establecidos en el 2016 y no a los plus señalados en el Reglamento de la Carrera Docente, sostuvo Wilmer Misael Reyes Sandoval, rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).

Según él, el otorgamiento de los plus no lo definió su gestión sino que son los montos establecidos en el 2016. En ese período estaba como rector Marlon Escoto, quien fue separado luego que la UNA cayera en una profunda crisis académica y financiera.

Reyes aseguró que los incrementos otorgados no corresponden al plus establecido en el reglamento de la carrera docente -aprobado por la ex comisión interventora y recientemente publicado en La Gaceta- ya que este no se podía aplicar porque no estaba previsto en el presupuesto del año 2020 y por el asunto de la emergencia (sanitaria) se dejó en suspenso.

“Los plus salariales no aplican ahorita, sino que dijimos en todo caso vamos a continuar con lo que estaba aprobado antes de esta gestión. Algunos empleados sacan horas extras, otras tienen labores nocturnas y tienen un plus, eso no es algo que se ha decidido aplicarlo ahorita”, justificó.

Según su criterio, “el plus que tiene ahorita el rector es el plus que tenía el rector en el 2016, no hay ninguna variación. Si el rector tiene un plus en este momento es un plus que fue previsto desde antes, es decir ya estaba desde el 2016. Es el plus que viene en el presupuesto. Esto no significa que el rector ha venido y se ha asignado un plus”.