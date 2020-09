"Se espera que mejore la recaudación del "Tasón": Juan Ramón Molina

TEGUCIALPA, HONDURAS.- Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) de la Tasa de Seguridad, declaró a EL HERALDO que la recaudación se ha contraído al igual que toda la economía, ya que todos los rubros han dejado de aportar en un 35% aproximadamente.

El ejecutivo al ser consultado sobre el impacto que tendrá esta caída en los proyectos refirió que “estamos únicamente concluyendo los iniciados y no iniciando nuevos”.

VEA: Aprueban salida de dos dígitos y sigue fase 1 de la reapertura

Las instituciones a las que se dedican estos recursos no han hecho demandas de más proyectos o fondos adicionales porque les informaron de lo que está pasando y entienden que si no hay fondos, no van a poder ejecutar proyectos.

Sobre el pago de la deuda, aseguró que esta continúa con el compromiso a pagarse, porque nunca se han sobreendeudado, siempre se ha mantenido un panorama de que el pago de la deuda no debe exceder de un 35% de la recaudación general.

ADEMÁS: Toque de queda en Honduras se extiende hasta el 4 de octubre

Todos los compromisos se están cumpliendo con base en lo recaudado, pero se espera que a partir de este mes de septiembre, octubre y el resto de año haya una mejora en los ingresos porque se abrirá la economía