Paracaidista realiza un perfecto salto libre al amor

Agustín Lagos Nivarrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se lanzó de un helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Hondureña desde más de ocho mil pies de altura con dos objetivos precisos en su mente: caer en el centro del Campo de Parada Marte y pedirle al amor de su vida, María Rebeca Mendoza Varela, “cásate conmigo”.

El teniente Mario Santos participó el 15 de septiembre en el salto libre de paracaidismo junto a otros 15 miembros de las Fuerzas Armadas, para conmemorar el 199 aniversario de independencia.

El oficial se concentró en hacer un despegue exitoso al igual que la apertura del paracaídas y el aterrizaje, todo eso sin olvidarse de que cargaba el anillo que le entregaría a su novia al momento de pedir su mano y comenzar a organizar su enlace matrimonial.

“La propuesta de pedir la mano estaba planificada para el 15 de septiembre y hacerla en el Campo de Parada Marte, pero no nos imaginábamos que iban a existir estrictas medidas de seguridad”, detalló el enamorado oficial.

“A pesar de eso, todo salió muy bien ya que al momento de hacer el salto libre lo hice con el anillo. Yo venía con el anillo de mi novia”, contó emocionado.

El feliz momento de pedir a su amada que se casaran se trasladó a las instalaciones del Complejo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), donde un grupo de compañeros del equipo élite de salto libre decoraron el escenario donde el destacado paracaidista que realizó un salto perfecto que fue aplaudido por las máximas autoridades del gobierno y de la institución armada, se arrodilló y colocó el anillo de compromiso en el dedo anular de la mano izquierda a María Rebeca.

Recepción

En el lugar se había preparado una cena especial para los 16 militares que participaron en el salto libre de paracaidismo junto a sus familiares.

Los uniformados fueron los primeros en ingresar y la última en hacerlo fue la novia del oficial, quien se encontró con la tremenda sorpresa en el salón. La pedida de mano fue igual o mejor de emocionante, tanto para el novio como para ella.

“Preferí hacerlo así porque era más íntimo en el Complejo Militar y fue algo que ella (María Rebeca) no se lo esperaba y todo salió de la mejor manera”, dijo Santos.

“Cuando uno salta a ocho mil pies de altura uno viene pidiéndole a Dios de que todo salga bien y teniendo una apertura del paracaídas exitosa, solo queda tener un buen aterrizaje en tierra y para mí era como doble misión en una sola: tener un aterrizaje sin error y la propuesta para mi novia”, recalcó.

A pesar de su basta experiencia en estos eventos al haber participado en más de 80 saltos libres y en el curso de Tropa Especializada en Selva y Operaciones Nocturnas (TESON), dijo que “tenía nervios y la adrenalina al 100 por ciento”.

“Creo que tenía más nervios cuando me le arrodillé para colocarle el anillo y pedirle que se casara conmigo, porque es algo que solo es una vez en la vida y hay que tener verdadero valor para poder tomar una decisión de esa naturaleza”, agregó.

Mientras tanto, su ahora prometida María Rebeca Mendoza aseguró emocionada que “todo fue una sorpresa y no me la esperaba. Estoy muy feliz porque me ha honrado al igual que a mis padres”.