Nahún Valladares: Se pierde la emoción de los desfiles, pero no el sentimiento patrio

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Bandera de las cinco estrellas hoy ondeará en el corazón de cada hondureño, al celebrarse de forma atípica los 199 años de independencia patria debido a la pandemia por covid-19.

Aunque no es la primera vez que se suspenden los desfiles del 15 de septiembre, la nostalgia va a marchar por las calles mientras que el silencio y la soledad serán los espectadores en el Estadio Nacional.

Nahún Valladares, historiador y partícipe en las narraciones de las fiestas patrias en el coloso capitalino, en entrevista con EL HERALDO consideró que se pierde la emoción de salir a celebrar a las calles, pero no el sentimiento y amor por la patria.

Los padres y los maestros deben recordar hoy a las nuevas generaciones el significado de los símbolos y héroes de la patria. Así lo recomendó la voz aguda al otro lado de la línea telefónica al momento de dialogar con EL HERALDO...

Don Nahún… ¿Esta es primera vez que se suspenden las fiestas patrias de esta manera?

En 1974 también hubo problemas con el huracán Fifi que fue el 14 de septiembre y se suspendieron las actividades del 15 de septiembre por las lluvias, los desastres y todo lo que ocurrió.

¿Ahora en el 2020 la celebración será por otros medios?

En la historia de Honduras no se conoce una celebración como esta, donde no habrá desfiles y que los actos cívicos van a ser virtuales, o sea, esta es una marca en la historia de Honduras y no solo de Honduras, sino que de Centroamérica, porque en Centroamérica tampoco habrá acontecimientos de esta naturaleza, salvo Nicaragua que dicen que está preparando algunos actos de calle.

¿Y cómo se puede mantener el amor a la patria en este tiempo?

Bueno, este 15 de septiembre, que es fiesta nacional, es feriado y esto implica que no van a trabajar los bancos, que algunos negocios no van abrir y además Sinager dijo que quedaba deshabilitado el último dígito, quiere decir que nadie va a salir, entonces el sentimiento patrio tiene que alimentarse a través de los medios de comunicación que deben exaltar los valores cívicos, lo que hicieron los patricios; los periódicos, por su lado, con páginas dedicadas a la patria; la televisión y la radio montar programas cívicos para que la gente no pierda el sentimiento patrio.

¿El tradicional desfile será extrañado?

Va a hacer falta, porque además de una tradición, los padres se ilusionan por ver a sus hijos desfilar, a sus niñas que lucen como palillonas o pomponeras y cada año hay una expectativa de fiesta que este año no va a poder realizarse, entonces, los padres de familia pierden esa ilusión y los jóvenes también se sienten como desilusionados al no ser partícipes de una fiesta porque esta vez va a ser una celebración sin fiesta.

¿Y los maestros cómo pueden elevar ese ánimo en los alumnos?

Los maestros tienen que buscar la manera de hacer contacto con sus alumnos para mantener el espíritu cívico, pero de acuerdo con las posibilidades que tengan, porque no todos los maestros tienen la posibilidad de enlazarse con sus alumnos a través de internet y de teléfonos inteligentes, entonces es un problema que va a minimizar las fiestas patrias.

¿Qué se pierde al ser una celebración atípica?

Se pierde la emoción, pero no el sentimiento, porque el sentimiento a la patria siempre permanece, no obstante, los adultos hacen reminiscencia de lo que han visto en el pasado, nosotros los de la tercera edad empezamos a recordar cómo eran los desfiles de aquel entonces, cómo eran las fiestas, cómo eran las iluminaciones de la noche de Día de la Independencia, tantas cosas. Este año dicen que van a haber juegos artificiales, pero ¿quién va salir a las calles para verlos?

Las Fuerzas Armadas siempre tienen previsto hacer su show, ¿como lo ve?

Las Fuerzas Armadas pueden hacer sus actos, pero la cosa es que con este contagio que existe que no se ha minimizado y que más bien la curva va ascendente, las aglomeraciones son peligrosas, o sea que no puede haber más gente participando a distancias muy cortas.

¿Los padres de familia cómo pueden incentivar ese sentimiento patrio?

El valor cívico no solo se forja en el aula, también en el hogar y hay que enseñárselo a los hijos. Mantener la Bandera de la patria en la casa, yo tengo las banderas en mi casa, el busto de Morazán, tengo varias cosas que adornan mi casa y son parte del espíritu de patriotismo que se debe tener.

¿Es importante celebrar de cualquier forma la independencia de Centroamérica?

De cualquier forma, cada país lo va a hacer a su manera, porque los problemas del contagio son enormes, las cifras van aumentando y tienen que haber sus limitantes, ni modo, hay que hacer un sacrificio patrio.

¿Qué mensaje se puede dejar este 15 de septiembre?

Que vivamos la patria en el corazón, Honduras es nuestra y a pesar de las calamidades tenemos que sobreponernos y fijar esperanza en el mañana, que eso es lo que necesitamos.

¿Ahora hay que pensar en celebrar a lo grande el bicentenario?

Ya se tiene que ir preparando el bicentenario con la comisión a manera tal que se hagan todo lo pertinente.