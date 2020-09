Honduras registra cifra récord con 1,087 nuevos contagios de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportó este sábado que se procesaron 2,131 pruebas PCR a nivel nacional y que 1,087 resultaron positivas. La cifra de infectados ya asciende a 67,136.



De igual forma, se informó que 7 hondureños perdieron la batalla contra la mortal enfermedad que ya deja 2,065 muertos en el país.



Además, se notificó que 31 pacientes se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 106 graves y 643 estables.

+La curva del covid-19 en cada municipio

Mire aquí: Hospitales móviles de Honduras: caros, tardíos y por verse su calidad



También se reportó que 1,087 lograron vencer al virus, por lo que ya se han curado 17,770 personas en Honduras.

El coronavirus ahora presiona en el interior de Honduras

Especialistas consultados por EL HERALDO admiten que sí ha habido una disminución en las hospitalizaciones de las principales ciudades del país pero la cantidad de casos positivos reportados a diario no se ha reducido, por lo que la población no debe confiarse.



“Después que vimos la mortalidad elevadísima y desde que empezaron a tomar medidas más enérgicas en cuanto a la creación de los triajes vino a refutar en una forma positiva, a detener muchos de los pacientes que podían estabilizarse en esos centros unas 24 o 48 horas y luego eran enviados a su casa”, explicó a EL HERALDO la jefa de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) u Hospital del Tórax, Suyapa Sosa.



Advirtió que si bien es cierto ha habido un mes que se ha visto una disminución muy marcada de ingresos en los diferentes hospitales de Tegucigalpa pero ese comportamiento ha sido diferente en los hospitales regionales del país.





“Esto quiere decir que los hospitales regionales, los municipios, ciudades y pueblos del interior del país no han hecho una buena contención del virus y lo están viviendo ahorita porque los hospitales están llenísimos y va a ser imposible que ellos los puedan detener”, lamentó Sosa.

VEA: + La pandemia del coronavirus ya ha enfermado a 4,760 niños en Honduras



+ Farmacéutica AstraZeneca reanuda ensayos de vacuna contra covid-19



+ Unos 300,000 lempiras costó viaje de Invest-H a Turquía para supervisar hospitales móviles



+ ¿A qué velocidad se propaga el covid-19 en Honduras?



La galena manifestó que en la última semana han recibido un promedio de seis ingresos diarios de hospitales regionales y son pacientes graves que no se pueden manejar en esos centros porque no tienen los recursos humanos y el equipo para atenderlos.



La neumóloga informó que están recibiendo muchos pacientes referidos de Lempira, Olancho y Choluteca, en un estado muy delicado.



Sosa dijo que están muy preocupados porque van a estar recibiendo en los hospitales muchos pacientes recuperados del covid-19, que también tienen otras patologías crónicas, y que se han descompensado en estos cinco meses por no seguir su tratamiento adecuadamente.



Por la disminución de la incidencia de casos covid-19 se han cerrado dos salas en el Hospital del Tórax y se van a utilizar para atender otras patologías que ya están llegando al centro asistencial, entre 15 a 20 pacientes diarios en la consulta de cardiología.