Piedad Huerta: Hay una expansión de la epidemia a otras regiones

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A inicios de marzo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo proyecciones sobre el comportamiento de la pandemia de covid-19, cifras que recientemente fueron superadas. En ese entonces se pronosticó que en Honduras se iban a registrar un máximo de 46,270 casos de covid-19 y 1,064 muertes.

EL HERALDO conversó con la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta, sobre el avance de la pandemia. A continuación lo que ella dijo:

Las proyecciones que había hecho la OPS ya fueron superadas, ¿cómo ve ese comportamiento de la pandemia?

Las proyecciones iniciales, que hicimos el 2 de marzo, fueron hechas con un escenario posible basado en lo que había sucedido en Wuhan, China. Recordemos que el 2 de marzo todavía no había ningún caso en Honduras y el gobierno nos pidió si podíamos hacer algún escenario potencial para preparar el plan de acción para el abordaje.

¿Qué modelo siguieron?

Usamos una metodología de tasa de ataque en la población, quiénes eran los más afectados, el comportamiento que se empezaba a ver en la enfermedad, que ya indicaba que los más afectados eran mayores de 60 años, aquellos que tenían comorbilidad como diabetes o como cardiopatías u otras eran los más afectados. El comportamiento nos decía que íbamos a tener un 80% de casos que no iban a ser leves, un 15% que iban a ser de moderados a severos y un 5% que podía ser grave e inclusive con una letalidad que andaba en el 2.3 o 3%.

Los datos que recientemente se han superado fueron una proyección basada en un estado de otro país, Wuhan tiene una población de 11 millones habitantes, similar a la de Honduras.

¿De qué manera ayudó esa proyección a Honduras?

Esos datos permitieron al gobierno hacer una planificación basada en esos datos porque realmente para eso se utilizó. Consideramos que fueron proyecciones muy valiosas, pero al mismo tiempo empezamos a ver muy pronto que a principios de abril otras proyecciones más agresivas indicaban que podíamos llegar a tener muchísimos más casos de los que habíamos proyectado inicialmente.

¿Cómo evitar una avalancha de casos?

Nosotros le llamamos el combo que protege tu vida, una serie de acciones entrelazadas que se tienen que hacer todas y son: quedarse en casa si no hay necesidad de salir, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o desinfectarlas con gel con alcohol, guardar el distanciamiento físico siempre que salgan, dos metros, usar siempre la mascarilla fuera de casa o dentro si hay riesgo.

¿Cómo mejorar el déficit de pruebas PCR que existe?

Estamos apoyando a la Secretaría de Salud junto con la USAID, esperamos que se fortalezca con la creación de dos laboratorios adicionales, uno en La Ceiba y otro en Copán, pensamos que estarán listos a principios de octubre, OPS proveerá todo el equipamiento para estos laboratorios.

¿Se puede esperar una segunda oleada de casos?

No hemos pasado la primer ola, a nivel nacional, si bien es cierto ha bajado el número de casos en algunas ciudades en otras ha subido, hay una expansión de la epidemia a otras zonas del país. Cuando analizamos la curva del número de casos totales a nivel nacional nos damos cuenta que es ascendente, ha habido unos días que bajan por el número de pruebas hechas, entonces, hay casos que están circulando y no han sido detectados. Estamos esperando los resultados de esta segunda apertura que a lo mejor para la tercera semana de septiembre estemos viendo alguna alza de casos, de hecho ya la estamos viendo y es algo que no podemos perder de vista.