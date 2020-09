Honduras reporta 65,802 casos y 2,049 decesos por coronavirus  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportó este jueves 205 nuevos contagios de covid-19 en Honduras tras realizar un total de 1,004 pruebas PCR.



En total, desde la llegada de la pandemia al territorio nacional, la cifra total de contagios confirmados ya asciende a 65,802.



De igual manera, se confirmó la muerte de cinco personas más, por lo que el total de defunciones es de 2,049.



Sobre la cantidad de pacientes hospitalizados, Sinager informó que 31 aún permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos, 131 están graves y 692 responden satisfactoriamente a los tratamientos.

Muertes en la capial

El invisible enemigo continúa enlutando a las familias del Distrito Central y, pese a los bajos reportes diarios, ya van más de 500 decesos por coronavirus.



Así lo confirma el informe de la Unidad de Vigilancia de la Región Metropolitana de Salud (RMS) en el que identifica que estos fallecimientos están distribuidos en 232 barrios, colonias y aldeas del municipio.



Las zonas más afectadas en el reporte son el barrio Bella Vista y la colonia Nueva Suyapa, ambas con el mismo reporte de 14 fallecimientos a causa del covid-19.



En la lista le sigue la colonia 3 de Mayo con 13 decesos; Villa Nueva con 11 fallecidos y El Carrizal, El Reparto, Cerro Grande y Flor del Campo con 9 decesos cada uno.

La mayoría de sectores afectados registran menos de cuatro decesos, según el informe preparado por la RMS.

Rosales, interrogado por compras irregulares

Un equipo de fiscales anticorrupción interrogó al delegado nacional para atender el covid-19, Lisandro Rosales, en torno a la presunta compra irregular de equipo biomédico.

“Esta línea de investigación es sobre la presunta compra irregular de 129 ventiladores y accesorios por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), y por ello se indagó a Lisandro Rosales”, declaró Jorge Galindo, vocero de la ATIC.

Rosales compareció ante los agentes de tribunales en su condición de investigado en la línea que se abrió en relación a esa denuncia.

El canciller aseveró que fue consultado por fiscales del Ministerio Público sobre su participación en la compra hecha por la Copeco.

“Les he dicho que no he participado porque esa compra se hizo previo a que yo fuese nombrado”, explicó.

