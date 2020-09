Presidente Hernández destaca medidas anticipadas en lucha contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández afirmó este jueves en un informe a la nación sobre el manejo de la pandemia de covid-19 que “a pesar de los 60.000 casos registrados y los más de 1,800 muertes, Honduras se ubica como uno de los países con manejo aceptable de la pandemia, un hecho que es un logro de todos los sectores del país que han participado en diversas acciones”.

Hernández se refirió al tema, luego de que en compañía de funcionarios de su gobierno y miembros de la Mesa Multisectorial Para el Manejo de la Pandemia, ofreciera un informe televisado y en el que la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, destacó que las medidas anticipadas de atención a la pandemia evitaron consecuencias desproporcionadas en el país.

El mandatario recordó que “meses atrás, cuando iniciamos a sentir los efectos de la pandemia del Covid-19, en marzo para ser precisos, advertimos que debíamos prepararnos para el peor de los escenarios”.

Hernández reiteró sin embargo que “la planificación y la toma de decisiones oportunas, ayudaron a enfrentar la pandemia, y eso fue lo que hicimos, nos preparamos y tomamos medidas, porque los pronósticos en torno al impacto de la enfermedad eran devastadores”.

Indicó que las proyecciones de los efectos fueron oportunas para un manejo positivo porque “tuvimos a la vista las proyecciones de expertos de la Universidad Autónoma de Honduras, que indicaban que para junio íbamos a tener en Honduras varios millones de personas afectadas”.

“Revisamos también las proyecciones de la OPS-OMS que nos presentaban un escenario desolador sobre todo en las principales ciudades”, manifestó para luego expresar que “estas proyecciones fueron muy importantes precisamente porque nos permitió anticiparnos con medidas oportunas para evitar llegar a esos escenarios catastróficos”.

“Es por ello que hoy quiero agradecer públicamente a toda esta comunidad científica que nos encendió las alertas y nos permitió ser más efectivos en el manejo de la pandemia”, agradeció.

“Hoy vamos a explicar al pueblo hondureño lo que hicimos para el manejo de la pandemia, con lujo de detalles porque el pueblo hondureño merece saber”, dijo en la transmisión especial del informe a la nación.

Posterior a eso, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, presentó un informe cronológico sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Hernández para evitar la propagación del virus y llevar a cabo diversas medidas en favor del pueblo hondureño.

“Lo vuelvo a repetir hoy, los países más desarrollados del mundo con los sistemas de salud más sofisticados colapsaron ante la enfermedad”, argumentó el mandatario.

“Muchos países todavía hoy siguen sin encontrar la fórmula perfecta para mantener el equilibrio entre salud y economía”, dijo Hernández y quien resaltó que “gracias a las diversas acciones emprendidas “en Honduras, si bien hemos sido afectados, no lo hemos sido en la magnitud que se proyectaba, y eso ha sido gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad”.

Medidas anticipadas

Por su parte, la representante de la OPS/OMS en Honduras, Piedad Huerta, resaltó que “las medidas tomadas por el gobierno, desde el mes de febrero, porque en Honduras los primeros casos se registraron el 10 de marzo, fueron claves para evitar las consecuencias desproporcionadas que se avizoraba y que son diferentes a las que vivimos en la actualidad”.

Confió Huerta que esas medidas anticipadas permitieron que “Honduras no esté a la par hoy de países que tienen 2 o 3 o 10 veces más casos que los que registra en la actualidad, sin embargo, este solo es un llamado para mantener la epidemia bajo control”.

Incluso Huerta destacó que deben seguirse una serie de medidas que han funcionado, como mantener y fortalecer los equipos de respuesta rápida, las brigadas médicas, el acercamiento de los servicios de salud a todos los rincones del país, “para evitar no dejar a nadie atrás”.

Honduras con manejo aceptable de la pandemia

Por otra parte, Hernández aseveró “que a pesar que en la actualidad los datos oficiales reportan más de 60,000 casos y más de 1,800 muertes que lamentamos, nos ubicamos como uno de los países con manejo aceptable de la pandemia”.

El titular de Casa de Gobierno reconoció que “los esfuerzos de diversos sectores como el personal sanitario, fuerzas de seguridad, personal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Sinager, alcaldías, sociedad civil, academia, como iglesias y empresarios ha sido importante, pero señaló que “esto no es un logro del gobierno, este es un logro de todos”.

Hernández reconoció que “sin el concurso del personal sanitario, de la empresa privada, de la sociedad civil, de la academia, de las iglesias, no lo habríamos logrado”.

No obstante que los indicadores de salud revelan un avance significativo en la atención de la pandemia, el gobernante hizo un llamado al pueblo hondureño, “porque esto no significa que hemos ganado, esto apenas comienza y no podemos bajar la guardia”.

No bajar la guardia

Por otro lado, Hernández hizo un llamado a mantenerse alertas porque “la reapertura puede traer consigo nuevos contagios, además algunos países ya están sufriendo rebrotes del virus, por lo que debemos seguir cuidándonos sin bajar la guardia, tomando las medidas de bioseguridad de manera estricta”.

Asimismo, Hernández reconoció que “gracias a Dios hoy estamos más preparados que antes para enfrentar esta y otras epidemias, vamos a salir victoriosos y podremos hacer mejor las cosas”.

Basado en ese punto de la experiencia, Hernández remarcó que además “hemos aumentado la capacidad hospitalaria y de atención primaria, tenemos un sistema de vigilancia en virología más robusto, además tenemos mejores tratamientos, entre otros aspectos”.

Hernández pidió a la sociedad hondureña, continuar aunando los esfuerzos porque “si trabajamos juntos todos los sectores de la sociedad, con la ayuda de Dios, los hondureños seguiremos venciendo la adversidad”.