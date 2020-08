Polémica por construcción de seis clínicas móviles del Seguro Social

La construcción de las clínicas móviles quedó a medio palo y según la empresa contratada el IHSS no les cumplió el acuerdo.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La construcción de seis clínicas móviles para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) quedó a medias y en pleito entre la empresa proveedora y el ente contratante debido a la cancelación del contrato.

El 3 de abril de 2020 se emitió la orden de compra número 4500000900 de seis contenedores a favor de Grupo Roka S. de R.L. de C.V. por un monto de 1,074,000, lempiras ya que ellos plantearon la oferta más baja.

Grupo Roka les informó a las autoridades del IHSS que deberían darle un adelanto del 70 por ciento del costo de los contenedores debido a que su empresa, a pesar de tener toda la capacidad para hacer el trabajo, no tenía los recursos necesarios.

LEA: El Seguro admite incumplimiento en entregas de equipo

La Comisión Evaluadora del IHSS recomendó aceptar las condiciones puestas por la empresa debido a que era urgente tener clínicas como estas que funcionaran como triajes en los diferentes centros de atención del IHSS.

No obstante, pasaron dos meses y el IHSS no le hizo el desembolso del dinero y comenzaron a preguntar qué pasaba, pero no les daban respuesta, expuso a EL HERALDO Rogelio Velásquez, gerente general de Grupo Roka.

ADEMÁS: El IHSS a las puertas de crisis financiera debido a la pandemia

Luego el 6 de agosto de 2020 mediante oficio número 478-DEI-IHSS recibieron la notificación que se cancelaba el contrato. EL HERALDO consultó a Saúl Morales, subgerente de Suministros, Materiales y Compras del IHSS, quien informó que “el proveedor mandó una cotización derivado de la cual se le adjudicaron seis consultorios móviles, sin embargo, el proveedor no entregó los mismos ni entregó la respectiva garantía de cumplimiento, misma que es exigida por la ley, él no entrego ni los bienes ni la garantía, el IHSS por eso procedió a rescindir el contrato”.

Ante esto Velásquez insistió que ya había un acuerdo de que les iban adelantar el 70 por ciento del proyecto, pero nunca lo hicieron.

En ese sentido indicó que “a estas alturas si ellos no quieren el proyecto no hay problema, yo lo que necesito es que me devuelvan mi documentación”.

TAMBIÉN: IHSS contrató intermediarios que le han incumplido