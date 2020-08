A punto de quedar incomunicados El Rosario y Comayagua

Juan César Díaz

COMAYAGUA, HONDURAS.- 19 kilómetros de carretera que comunica los municipios de Comayagua y El Rosario están colapsando ante las lluvias y la falta de mantenimiento.

El corredor vial es de tierra y por él se transporta grandes cantidades de granos básicos, hortalizas y verduras producidas en las comunidades hacia otros municipios y departamentos.

Cada vez que cae una tormenta se forman enormes pozas de agua y muchos vehículos quedan atrapados en medio del lodo.

“Esto ya no es carretera, un enfermo se muere en el camino porque está demasiado dañada, aquí se encuentran pozas que el carro se hunde hasta la mitad y si no es en carro de doble tracción 4X4 no se pasa”, dijo Yimi Discua, habitante de El Rosario.

La reparación de este tramo intermunicipal le corresponde al gobierno central.

Desde hace más de 10 años se han hecho estudios y diseños para pavimentar la carretera pero nunca se concretan.

Diseño aprobado

Según el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) aprobó un proyecto de pavimentación el cual se estaría ejecutando este año, pero debido a la pandemia desconoce si los fondos se destinaron al covid-19.

“Es una carretera intermunicipal responsabilidad del gobierno, tenemos 10 años de estar haciendo gestiones para que se pavimente, el diseño topográfico se hizo y lo va a ejecutar Invest-H, pero con la pandemia no sé si los fondos siguen destinados al proyecto”, declaró Miranda.

El deterioro de la red vial de acceso a varios municipios del departamento de la zona central es evidente y requiere de una pronta intervención.

En septiembre de 2019 el gobierno a través de un fideicomiso aprobó pavimentar los accesos a 188 municipios de 12 regiones del país. El proyecto quedó bajo la responsabilidad de Invest-H.

Las obras de mantenimiento fueron adjudicadas para intervenir unos 3,400 kilómetros de carreteras y caminos que incluía trabajos como mejoramiento de drenajes, reparación de fallas y aplicación de balastro en la superficie con material selecto.

Todo este trabajo se ejecutaría con un fideicomiso de estructura vial con base en el decreto legislativo número 097-2018 de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y a la matrícula que la Secretaría de Finanzas deberá trasladarle a este fondo.

Los pobladores de Olancho, El Paraíso, Choluteca y Comayagua han solicitado al gobierno central y alcaldías reparar carreteras en mal estado debido a las lluvias y falta de mantenimiento.

