Zonas del Distrito Central que no tendrán energía eléctrica este sábado 15 de agosto  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios en el Distrito Central no tendrán energía eléctrica este sábado 15 de agosto debido a los trabajos de mantenimiento que realizará las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Barrio La Ronda, La Leona, barrio La Cabaña, Hospital Viera, Alcaldía Municipal, parte comercial de Zona Peatonal, Congreso Nacional, El Olvido, barrio La Hoya, parte de Antigua Penitenciaría Central, barrio Guanacaste, Cine Presidente, barrio La Plazuela, Embutidos La Europea, colonia La Alambra, barrio Las Colinas, barrio San Rafael, barrio La Merced, Antigua Casa Presidencial, colonia La Reforma, barrio Manchen, Embajada de Estados Unidos, avenida La Paz, Supermercados Mas X Menos, barrio San Pablo, Mercado San Pablo, Marina Mercante, canchas de Basquetbol por Escuela José Cecilio del Valle y zonas aledañas, barrio La Leona, barrio La Fuente, Cuesta Lempira, Club Rotario, Escuela de Música, Estudios Radio Tegucigalpa, barrio Los Dolores, Barrio Abajo, Palacio Los Ministerios, Hondutel, Correo Nacional, Cine Variedades, zona comercial calle Peatonal, Biblioteca Nacional, Hotel Holiday Plaza, Larach y Cía. #1, Ministerios de: Economía, Salud y Finanzas, Zona Peatonal, barrio El Jazmín, barrio La Moncada y zonas aledañas.

LEA: Onda tropical dejará lluvias y chubascos en el territorio hondureño



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Barrio El Edén, Brisas del Picachito, colonia Viera, Casamata, Reparto Abajo, barrio Reparto Arriba, colonia Canaán, colonia Guillén, colonia Marichal, colonia Bolívar, colonia Villas del Río, colonia Santa Rosa, colonia Suazo Córdova, colonia Mejía, Parque Finlay, Centro de Salud y zonas aledañas.



De 8:00 a 9:00 AM y de 3:00 a 4:00 PM en el Distrito Central

Barrio Buenos Aires, IHSS Barrio Abajo, Teatro Nacional "Manuel Bonilla”, barrio La Concordia, Las Delicias, parte de la colonia Linton, barrio Las Canteras, Concordia, colonia Sagastume, colonia Miramesí, Los Pinos, Polleras Cadeca, Catalunia, Beneficio de Café, Villa Peniel, Prondeca, aldea Río Abajo, Urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briseño, Cadeca, Los Mangos, barrio Puente Colorado, La Concordia y zonas aledañas.



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Barrio El Picachito, Colonia Japón, barrio El Bosque, residencial Buena Vista, parte de la, colonia Lincoln y colonia Zaragoza.

ADEMÁS: Presentan requerimiento fiscal contra policía que lanzó bomba lacrimógena dentro de bus