Pedro Barquero: “Aplicar la ley significa hacer escisión de la ENEE en tres empresas”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los inversionistas nacionales y extranjeros son los llamados a desarrollar el mercado eléctrico del país. Sin embargo, la tardanza en implementar la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) tiene paralizada las inversiones. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), conversó con EL HERALDO sobre esos temas.



En su opinión, ¿por qué se ha postergado la aplicación de la LGIE?



Lo que ha habido es falta de voluntad política. Aplicar la ley tiene varias implicaciones políticas y económicas, primero significa hacer la escisión de la ENEE, o sea dividirla en tres. Segundo es liberar el mercado, o sea competencia entre los generadores y opciones para los consumidores. Pero el principal es poner orden en las pérdidas técnicas y no técnicas, que es el principal factor.

¿Qué pasa si el gobierno no agiliza la plena aplicación de la ley?



No habrá una solución en el sector eléctrico ni en el corto, ni en el mediano ni en el largo plazo sino se aplican las medidas enumeradas anteriormente. Reiteró que el principal problema de la ENEE son las pérdidas técnicas y no técnicas de distribución, que rondan el 35% y esa es la razón del por qué la empresa pierde tanto dinero.



¿Cómo afecta a los consumidores mantener el monopolio del mercado eléctrico?



El problema de la tarifa es la ineficiencia de la ENEE, que hace que haya un alto costo de intermediación que no le resuelve nada el problema de pérdidas a esa empresa. Con la liberalización del mercado eléctrico, el consumidor podrá comprar directo al generador a 10 o 12 centavos de dólar el kilovatio hora, que comprar a la ENEE a 20 centavos.

La alta tarifa eléctrica que se cobra en Honduras está afectando la atracción de nuevas inversiones.



Sí, es uno de los factores que se analiza junto al Estado de derecho, seguridad jurídica, el costo de la mano de obra, la logística y el costo del financiamiento. Hay industrias que son intensivas en el uso de energía, lo que representa un alto costo de producción, y al final prefieren invertir o irse a países como Guatemala, lo que resta competitividad a Honduras.