Honduras llega a 49,042 casos y 1,542 muertos por covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras llegó este jueves 13 de agosto a 49,042 casos de coronavirus luego de confirmar 385 nuevos casos, según el informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



De igual manera, Sinager confirmó la muerte de nueve compatriotas, sumando así 1,542 fallecidos por el letal virus.

Es importante destacar que Cortés (170) y Atlántida (83) fueron los departamentos con más casos, mientras que Francisco Morazán mostró una baja únicamente con 11 casos.

El descenso de contagios reportados no es porque el virus ya no esté, sino porque el Laboratorio Nacional de Virología no está procesando más de 1,000 pruebas diarias.

Actualmente hay 952 personas hospitalizadas a nivel nacional, de las cuales 675 estables, 240 graves y 37 en la Unidad de Ciudados Intensivos.

Tegucigalpa reporta menos de 20 casos de covid-19

Las altas cifras que reportaba a diario el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en la capital han disminuido las últimas semanas.

El Distrito Central reportó el pasado martes solo 12 casos de coronavirus, convirtiéndose en uno de los registros más bajos desde hace 71 días.

Y es que el municipio no reportaba menos de 20 casos desde el pasado 1 y 2 de junio, en ambas fechas solo registró 19 casos.

Después de ese tiempo los reportes en la ciudad eran elevados, ya que los casos iban de 250 a 350 incidencias diarias.

En septiembre se reducirá la curva de casos covid-19 en la capital

El Distrito Central inició el lunes con la curva más alta de contagio del nuevo coronavirus.

La Región Metropolitana de Salud (RMS) estima alcanzar el pico de la campana del 10 al 20 de agosto, es decir que durante este tiempo registrará el mayor número de pacientes contagiados de covid-19, por lo tanto proyectan 24 mil casos para la primera quincena de este mes.

EL HERALDO obtuvo un informe de la RMS en el que detalla el tiempo que tardará en reducir la curva de contagio: al menos cinco meses, que iniciará a finales de septiembre.

Al igual grafica que en octubre continuará el descenso de casos, pero que será hasta en noviembre cuando la curva comience a aplanar.

Asimismo, en diciembre se mantendrá el comportamiento hacia la reducción de casos.

En el inicio del 2021, en enero, continuará el reporte de casos pero estos serán bajos y mantendrán aplanada la curva.