Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 11 de agosto  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios no tendrán energía eléctrica este martes 10 de agosto debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 9:00 a 10:00 AM y de 1:00 a 2:00 PM en el Distrito Central

Lotificaciión Kaffie

Colonia Vista Hermosa

San José de la Peña

Diamond Steel

Colonia Monterrey

Colonia Montes de Sinaí

Colonia Peña Vieja

La Peña

Colonia San Isidro

Altos de la San Isidro

Colonia 14 de Marzo

Residencial Alemán

San José de La Vega

La Veguita

Colonia Popular

Calpules



De 9:00 AM a 2:00 PM en el Distrito Central

PArte de la colonia La Vega

Calzados Globales

Parte del Instituto Nido de Águilas

De 8:00 AM a 12:00 M Villanueva, Pimienta, Potrerillos y Santa Rita

Barrio El Centro, barrio José Trinidad Cabañas, barrio Las Flores, barrio San Ramón, barrio Manuel Bonilla, colonia Martín Fajardo, colonia Agua Azufrada, colonia 1 de Mayo, colonia Orquidea 1, 2 y 3, barrio José Cecilio del Valle, barrio Brisas de Concepción, barrio Manuel de Jesús Subirana, barrio Tegucigalpa, barrio El Pedregal, barrio Francisco Morazán, barrio San Ramón, barrio El Obelisco, barrio Suyapa, barrio Las Lomas, barrio Las Flores, barrio Miguel Yanes Ríos, colonia Miguel Calvo III, colonia San Ramón; aldea El Venado, aldea El Perico, aldea El Ocote, aldea El Aguacate, aldea La Bolsa, aldea La Venta, aldea San Isidro, colonia Esquipulas, colonia Los Tres Reyes, Pimienta, Potrerillos, Ingenio Villanueva, Pimienta Vieja, Potrerillos, La Sarrosa, Nueva Garroba, aldea Sabana de Juárez, aldea San Miguel, Incal, residencial San Ramón I, Sitramash, colonia El Triángulo, colonia Montefreso y colonia Bellavista.



De 8:00 AM a 4:00 PM en Villanueva

Colonia San Ramón, residencial San Ramón I; aldea El Venado, aldea El Perico, aldea El Ocote, aldea El Aguacate, aldea La Bolsa, aldea La Venta, aldea San Isidro, colonia Esquipulas, colonia Los Tres Reyes, Ingenio Villanueva, Pimienta, Pimienta Vieja, Potrerillos; barrio Buena Vista N2.0, colonia Cruz Roja, barrio San Pablo I, II Y III, colonia Callejas Maradiaga e Incal.



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Parte norte de El Progreso, barrio El Barro, colonia Castillo, barrio San José #2, colonia Emanuel 1 y 2, colonia Fátima, colonia Centroamericana, Excampos Bananeros: Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, kilómetro 70, El Paraiso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas y Voluntades Unidas.

