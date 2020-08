Baja en 36% hospitalización por el letal covid-19 en Honduras

Ricardo Sánchez Agüero | ricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El avance de la pandemia de covid-19 mantiene a los centros asistenciales al límite de su capacidad instalada para atender pacientes.

En casi cinco meses de circulación del virus en el país, ya se han contagiado a 45,755 personas, de las cuales 6,225 se han recuperado mientras que 1,446 han perdido la batalla y han muerto en una cama hospitalaria o en sus casas.

EL HERALDO conoció que a nivel nacional los centros asistenciales han tenido una disminución en un 36% en los ingresos por la enfermedad viral en los últimos días.

En la segunda quincena de julio se alcanzó un pico máximo de hasta 1,500 personas ingresadas en los diferentes centros asistenciales.

Sin embargo, en la última semana se vio un descenso significativo y según el reporte oficial de la Secretaría de Salud, actualizado hasta ayer a las 11:00 de la mañana al cual tuvo acceso EL HERALDO, había 960 personas hospitalizadas.

De ese total, 470 están estables, 208 complicados, 140 graves, 103 en estado crítico y 36 en cuidados intensivos.

A su vez, ayer en horas de la noche, en la cadena nacional, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), anunció que la cifra de hospitalizaciones se elevó a 1,187, de los cuales 853 están estables, 289 graves y 45 en cuidados intensivos.

Asimismo, las muertes en los hospitales de la capital reportaban más de 20 y ahora se ha reducido hasta en 50%, al menos en los hospitales de la ciudad.

Situación

El Hospital Escuela (HE) registró hasta ayer una ocupación del 80%, equivalente a 92 personas ingresadas y la capacidad instalada es de 120 camas, pero es expandible si se aumenta la demanda.

De ese total, 14 están en sala de emergencia, cuatro en cuidados intensivos y los demás en las salas covid-19.

Ese centro registró siete defunciones que ocurrieron el día miércoles, en 24 horas.

“Estamos muy apesarados con la muerte del doctor Pablo Ulloa, eso nos cala mucho, y sabemos que cada día para nosotros se convierte en un día cero que empezamos a contar para saber si nos vamos a contagiar o no”, consideró Franklin Gómez, subdirector del HE.

Agregó que como médicos el nivel de exposición es alto porque los hospitales de estructura vertical tienen un 50% de riesgo más asociado para contraer el virus sumado a la carga viral que se concentra en el lugar.

Gómez informó que tienen un 90% de abastecimiento en la farmacia para dispensar medicamentos a los pacientes tanto por covid-19 como por otras patologías.

Sobre la disminución que ha habido en los centros asistenciales de la capital el galeno respondió: “Ha sido relativa, en tres semanas se ha sostenido pero más que todo por los triajes que se han puesto en la ciudad, pero ante estas aperturas, y en otros países se ha dado lo mismo, posiblemente haya un incremento de casos”.

Agregó que las personas que están falleciendo en su mayoría tienen más de 50 años y con enfermedades de base.

Hospital San Felipe

El Hospital San Felipe es uno de los centros asistenciales que ha tenido mayor reducción de ingresos hospitalarios y en seis días no ha reportado muertes por coronavirus.

Este centro tiene 32 pacientes internados y la capacidad instalada es de 102 camas, es decir, hay 74 cupos para pacientes que no estén en condiciones graves.

Semanas atrás este centro tenía el 100% de sus camas disponibles ocupadas.

También hay ocho pacientes en el área post covid que ya se recuperaron de la enfermedad viral pero requieren que los estabilicen porque tienen enfermedades de base como diabetes e hipertensión, entre otras.

En el hospital no hay Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes graves pero en los próximos días comenzará a funcionar, por lo que aumentará su capacidad.

Hospital del Tórax

Mientras tanto, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), más conocido como Hospital del Tórax, se contabilizan 83 pacientes hospitalizados. De esos pacientes, cinco están en cuidados intensivos, entre ellos, un médico de Roatán, Islas de la Bahía, de las seis disponibles.

La ocupación hospitalaria del centro asistencial actualmente es de 56.84%, hay 63 cupos disponibles de las 146 instaladas.

El Tórax reportó ayer una persona fallecida, quien perdió la vida el miércoles, en 24 horas.

Este hospital venía de semanas de reportar pacientes ingresados que cubrían su capacidad total y un promedio de nueve muertes diarias.

El centro asistencial ha brindado un total de 1,563 atenciones desde que comenzó la pandemia en el país, desde el 11 de marzo.

“Hubo días que se dejaron pacientes hospitalizados en la emergencia, algo que nunca antes se había hecho y hubo otros días que quedaron pacientes en sillas de ruedas esperando cupo en el triaje, gracias a Dios lo hemos podido resolver”, indicó a EL HERALDO la jefa de Neumología del hospital, Suyapa Sosa.

Añadió que han recibido múltiples donaciones por parte de empresas y organizaciones por las solicitudes que han hecho y las denuncias por falta de insumos.

“Hemos estado luchando, autogestionando, autoevaluándonos, autocapacitándonos, porque no podemos esperar a que el gobierno nos dé respuesta porque sencillamente no hay, no va a haber”, lamentó la galena.

Sosa dijo que temen una segunda oleada de afectados por el virus, ya que ha habido una disminución de ingresos pero les preocupa que los centros regionales estén saturados y van a necesitar referir los pacientes.

“No creemos que esta calma vaya a ser duradera, no creo que dure más de dos o tres semanas, la otra semana va a ser muy importante cuando se abra el transporte público que sí creemos que va a ser el caos completamente”, advirtió.

La especialista en neumología explicó que la disminución de ingresos hospitalarios se debe a la apertura de más centros de triaje que captan y detienen pacientes que no tenían que llegar a los hospitales porque ahí mismo se estabilizan, lo cual ha tenido un impacto positivo.

No obstante, cuestionó que los triajes no estén haciendo pruebas diagnósticas a los afectados.

Seguro Social

El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registra 116 pacientes en las diferentes salas de covid-19 de las 256 camas disponibles para sospechosos del tercer al octavo piso del edificio.

A su vez, hay tres pacientes ingresados en cuidados intensivos de los seis cupos disponibles.

Este centro asistencial reportó en las últimas 24 horas tres personas fallecidas a causa de las complicaciones del virus.

Por su parte, el Hospital Regional del Norte del Seguro Social de San Pedro Sula tiene una capacidad instalada de 174 camas para atender casos sospechosos o confirmados de coronavirus.

De esos cupos disponibles, hay 131 personas ingresadas en las diferentes salas de covid-19, de las cuales ocho están en cuidados intensivos.

El hospital reportó cinco muertes por complicaciones de la enfermedad viral.

Ayer se habilitó el módulo número dos de ese centro asistencial con 35 camas más para atender afectados.

Se conoció que hay centros regionales del país que mantienen un promedio de ocupación hospitalaria entre 90% y hasta 131%, rebalsando su capacidad instalada, con menos recursos humanos y de equipos.

Por otra parte, el vocero del Sinager, Francis Contreras, alertó a población que aunque se observe una disminución en las hospitalizaciones en relación a las semanas anteriores no se debe bajar la guardia ni confiarse, por lo que hay que seguir las medidas de bioseguridad para que no se pierdan más vidas.