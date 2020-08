Peter Fleming: “Queremos que se perciba una mejora en Toncontín”

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Toncontín será el primer paso para que Palmerola International Airports (PIA) demuestre su capacidad y para ello está recibiendo apoyo del Aeropuerto de Múnich proyectando mejorar los servicios que se están ofreciendo en la actualidad, pese a que el impacto de la pandemia es fuerte.

El director de la División de Aeropuertos del Grupo EMCO y representante de PIA, Peter Fleming, dialogó con EL HERALDO.

¿Cómo se están preparando para la toma de posesión y administración del aeropuerto de Toncontín?



Estamos planificando los protocolos de bioseguridad que vamos a implementar al inicio, una vez tomando la operación nosotros haremos una mejora en estos protocolos, al igual que haremos una revisión de procesos.

¿Ya se hizo inspección en la terminal para ver las condiciones?

No, el proceso comienza con que el concesionario actual tiene que hacer la reversión de los bienes al Estado, están en ese proceso, una vez que terminen ese proceso nosotros podemos ingresar y tomar posesión de la infraestructura. Al momento que nosotros traspasemos las operaciones a Palmerola, esa infraestructura también la tendremos que revertir al gobierno en las condiciones óptimas en que haya sido recibido.

¿Qué acuerdo hay con las aerolíneas?

Con las aerolíneas hay una comunicación bastante fluida, sabemos la situación de la industria aeronáutica mundial. Incluso hay un anuncio oficial por parte de Delta Airlines sobre la suspensión de sus operaciones a Toncontín. El 3 de agosto me he comunicado con las altas autoridades de la línea aérea, con un plan de incentivos que tendrán, igual que todas las líneas aéreas pero que ellos desconocían. Obviamente estamos en función de que la línea aérea no deje de operar a Tegucigalpa.

¿Qué impacto tendrá el traspaso de una concesión a otra?

Ninguno, la operación se mantiene y de hecho se dará mayor valor agregado al pasajero, ahora con el protocolo de bioseguridad, que es obligatorio por la AHAC.

¿Cuáles serán las mejoras?

Queremos que se perciba una mejora en el aeropuerto, en esto Aeropuerto de Munich nos está ayudando con expertos internacionales para mejorar los procesos para ser más amigables, más efectivos, más eficientes y ese es el objetivo que tenemos. Se estudia readecuación de áreas, incluso con herramientas de simulación.

