Zonas de Honduras que estarán sin electricidad este jueves 30 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decenas de colonias, barrios y aldeas del Distrito Central, El Paraíso, Colón y Copán estarán sin electricidad este jueves 30 de julio de 2020, informó la Empresa Energía Honduras (EEH).



El consorcio compartió el listado de las zonas que presentarán la interrupción del fluido eléctrico debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán sus cuadrillas.

DISTRITO CENTRAL (De 9:00 a 10:00 AM/3:00 a 4:00 PM)

Barrio La Ronda

Barrio La Leona

Barrio La Cabaña

Hospital Viera

Alcaldía Municipal

Parte Comercial de Zona Peatonal

Congreso Nacional

El Olvido

Barrio La Hoya

Parte de la antigua Penitenciaría Central

Barrio Guanacaste

Cine Presidente

Barrio La Plazuela

Colonia La Alambra

Banco Central Honduras

Barrio Las Colinas

Barrio San Rafael

Barrio La Merced

Antigua Casa Presidencial

Calle Bolívar

Avenida Miguel Cervantes

Paseo Marco Soto



DISTRITO CENTRAL (De 9:00 a 10:00 AM)

Barrio La Leona

Barrio La Fuente

Cuesta Lempira

Club Rotario

Escuela de Música

Estudios Radio Tegucigalpa

Barrio Los Dolores

Barrio Abajo

Palacio Los Ministerios

Hondutel

Correo Nacional

Cine Variedades

Biblioteca Nacional

Hotel Holiday Plaza

Ministerios de Economía

Secretaría de Salud

Secretaría de Finanzas

Zona Peatonal

Barrio El Jazmín

Barrio La Moncada



EL PARAÍSO (De 9:00 AM a 3:00 PM)

Gasolinera El Dorado

Colonia Los Pinares

Colonia Los Prados

Aldea El Encanto

Aldea El Arenal

Ciudad de Jacaleapa

Aldea La Chorrera

Río Azul

El Tablón

El Barro

Ciudad de Potrerillo

Aldea Las Crucitas

Agua Blanca

Netiapa

Aldea Las Champas

Loma Limpia

El Sursular

El Naranjo

El Junquillo

Casco urbano de Teupasenti

San José del Potrero

La Vega

El Encanto

Potrerillos

Las Flores

Las Cortinas

San Isidro

La Toyosa

La Unión

El Rodeo

Los Almendros

San Lorenzo

Las Delicias

El Pataste

Las Ánimas

Las Majadas

Plan Largo

La Cueva

El Olingo

Valparaíso

Corralito

Cebadilla

La Aguja

Buenos Aires

El Ocotal.



TOCOA, COLÓN (De 9:00 AM a 1:00 PM)

Aldea Luzón Palmeras

Aldea Tiburones

Aldea Paguales

Aldea Barranco Chele

Colonia La Lempira

Colonia La Occidental

Colón

La Independencia

Los Laureles

Tamarindo

La Ceiba

La Norteña

Manga Seca

La Borda

San Isidro

El Triunfo

Naciones Unidas

Salomón

Hospital Bajo Aguan

Aldea Prieta

Aldea Lerida

Aldea Cuaca



TOCOA, COLÓN (De 8:00 AM a 5:00 PM)

Aldea Chiripa

Aldea La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Aldea Zamora

Aldea Cayosierra

Aldea Las Mangas

Aldea La Concepción

Aldea Guapinol

Aldea Cayo Campo

Ceibita.



Municipio de San Antonio, Copán, Municipio de EI Paraíso, Copán. (De 8:00 AM a 4:00 PM)

Casco urbano de San Antonio

Casco urbano de El Paraíso

Aldea Agua Buena

Aldea El Charcón

Aldea El Infiernillo

Aldea El Limón

Aldea El Monacal

Aldea El Manguito

Aldea El Tesoro

Aldea La Cumbre

Aldea La Laguna

Aldea La Pena

Aldea La Playona

Aldea Las Delicias

Aldea Las Flores

Aldea Las Juntas

Aldea El Astillero

Aldea Naranjito

Aldea Río Lindo

Aldea San Antonio de Las Crucitas

Aldea Santa Cruz

Generadora Morja

Bombas Sanaa

Buenos Aires

La Magua

Aldea Libertad Nueva

Libertad Vieja

Las Sardinas

San Juaquin

Buena Vista

La Reforma

Pueblo Nuevo

El Ocoton

Aldea El Macical

Aldea Loma Ancha

San Reymundo

