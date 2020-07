EEH anuncia suspensión de la electricidad para este miércoles 29 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó la lista de barrios, aldeas y colonias que estarán sin electricidad este miércoles 29 de julio de 2020.

EEH explicó que sus cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que deberán suspender el servicio energético desde horas de la mañana.

SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Arenales

Colonia San Sebastián

Aldea Cablotales

Colonia San Vicente de Paul

Colonia Callejas

Colonia Jesús R. González

Colonia La Pedroza

El Jaral

Parque Arqueológico Currusté

Gasolinera American

Luzmetal

Lear Corporation.



PUERTO CORTÉS (1:00 a 3:00 PM)

Hotel Costa Azul

Hotel Costa Mar

Emce

Hospital de Área

Cervecería Hondureña

Base Naval

Restaurante El Delfín

Fabrica

Hhh

Blue Bell

Gasolinera Texaco Hércules

Barrio El Faro

Barrio Camaguey

Barrio San Martín

Barrio Vacacional

Barrio Buenos Aires,

Travesía

Chifia

Bajamar

El Sofoco

La Laguna

Barrio Pueblo Nuevo

La Roca

Nuevo Horizontes

Colonia 23 de Abril

Barrio El Porvenir

Barrio Río Mar

Barrio Cieneguita

La Nueva Esperanza

Las Playas Municipales Y Callejón de Nelly de Brocatto

Puerto Cortés



Santa Cruz de Yojoa, Taulabe, San José de Comayagua, Zacapa, Meámbar, Siguatepeque (8:30 AM a 4: 00 PM)

Bagope

Los Caminos

La Joya

Agua Azul Rancho

Agua Azul Sierra

La Guama, Panacam

Santa Elena

San Bartolo

Nueva Esperanza

San Antonio

El Diviso

Jardines

San José de La Cuesta

Río Bonito

La Defensa

El Cerron

La Mision

Carrizales

La Milenium

La Laguna

El Cedral

El Peñon

Las Peñitas,

Terrero Blanco

Ojos De Gua

Horconcito

El Mogote

San José de Comayagua

La Pita

El Barquito

El Sompopera

Calichito

Los Mamzanos

La Puerta

Liquidambar

Los Anises

Los Llanos

Los Planes

La Enramada

El Carmen

La Esperanza

Meambar

Monte de Dios

Los Planes

San Isidro

Buenos Aires

La Pimienta

La Sabana de La Pimienta

Siguatepeque

El Sauce

El Pito

Santa Rosita I

Santa Rosita II

Río Bonito



San Antonio de Flores, Choluteca (9:00 AM a 3:00 PM)

El Rebalse

La Rampla

San Antonio de Flores

El Paso Real

Aldea Moramulca

San José de Choluteca

Morocopay

San Isidro

Obrajitos

El Chaparral

Villa Dolores

Las Uvas

Saca de Agua

San Jorge.

