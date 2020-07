Taxistas protestan por incumplimiento de pago de bono

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decenas de taxistas se reunieron este martes para protestar y exigir que se cumpla el pago del bono prometido por el gobierno ante la pandemia del covid-19 en el país.



Según los conductores, paralizados desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo, aseguraron que las autoridades no han cumplido con lo prometido, por lo que están en calamidad.



El presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), Víctor Aguilar, dijo que “reclamamos nuestro derecho, nos manifestamos pacíficamente, nos prometieron el mentado bono que no ha llegado a las manos de los compañeros”.



El dirigente además aseguró que él sí recibió el bono, pero que se lo otorgaron para que no protestara junto a sus compañeros.



“Me dan el bono a mí porque quieren que me quede en mi casa y no apoye al resto de mis compañeros”, expresó. Según se informó, solo 1,300 han recibido el bono.



De igual forma, exigieron la cancelación de la matrícula vehicular porque no tienen efectivo para honrar los pagos debido a la paralización que ha provocado el virus que ya deja casi 40 mil contagios en Honduras.



Los taxistas también solicitaron volver a trabajar, pues aseguran que muchos de los conductores no tienen cómo pagar los alquileres ni pueden llevar sustento a sus hogares.