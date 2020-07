Rocío Tábora: “La responsabilidad en las compras es de Invest-H”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante el desembolso de 250 millones de lempiras que realizó Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a una empresa china en equipo de bioseguridad que no tiene fecha de llegada al país, Rocío Tábora, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), explicó que es una responsabilidad exclusivamente de ellos como unidad ejecutora.



“La responsabilidad de compras y pagos es de Invest-H, ellos son la unidad ejecutora”, destacó la funcionaria.



Explicó que durante la emergencia del covid-19 en Honduras han sido diferentes las fuentes de fondos que se han aprobado para compras y en el caso de Invest-H no solo dinero del tesoro nacional si no también fondos con bancos por préstamos o readecuación de proyectos.

“No tengo información sobre los contratos, habría que preguntarle a Invest-H. Sí le puedo decir que hay adquisiciones de ellos con un mecanismo de compras del Banco Mundial”, especificó Tábora.



Aclaró además que las funciones de Finanzas no se mezclaron con Invest-H durante la pandemia en Honduras, por lo que cada uno es responsable de la administración de fondos y eso está estipulado en la ley.



“La Secretaría de Finanzas, como les explique a ustedes en otras oportunidades, no hizo ninguna incorporación de fondos, ni desembolsos para las adquisiciones que Invest-H realizó en la emergencia”, argumentó la funcionaria.

