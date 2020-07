Hondureños preocupados por nueva sede consular ubicada en el mismo edificio de ICE

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En la boca del lobo deben realizar sus trámites migratorios los hondureños que viven en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.



En un hecho sin precedentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió ubicar el consulado de Honduras en el mismo edificio donde funciona US Immigration Customs Enforcement (ICE), del Departmenf of Homeland Security (DHS), es decir, “la migra”.



En el edificio del consulado de Honduras, ésta agencia federal tiene un centro de detención, chequeo, área de grillete, trámites de asilo y otros servicios migratorios.

Porfirio Quintano, líder hondureño en Estados Unidos, explicó a EL HERALDO que la comunidad catracha en la ciudad está sumamente preocupada por la nueva sede del consulado.



“Hay temor, si bien es cierto no hay un antecedente de arrestos adentro de una sede consular, sí puede convertirse en peligro por las técnicas de seguimiento que migración puede realizar cuando los hondureños salgan del edificio rumbo a sus hogares”.



Los hondureños en la ciudad enviaron una carta al canciller, Lisandro Rosales, para solicitar un cambio de sede pero no han recibido respuesta.

Olga Alvarado, cónsul de Honduras en Nueva Orleans, explicó a EL HERALDO que se cambió de sede por un tema contractual ya que el anterior espacio donde estaban los dueños decidieron no alquilarles más.



“Se realizó una búsqueda amplia, se tomó una buena decisión, estamos en un lugar céntrico, que reúne todas las condiciones, que fue aprobado por las autoridades de ambos países y que no representa un riesgo para los hondureños”, dijo.



Alvarado destacó que por ahora no es posible realizar otro cambio de sede, pero que se mantienen reuniones con la comunidad para buscar espacios diferente a futuro.