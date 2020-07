Invest-H pedirá explicación a proveedor de hospitales por equipo en mal estado  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Inversión Estatégica de Honduras (Invest-H) aseguró que pedirá explicaciones a la empresa proveedora de los hospitales móviles por el equipo en mal esstado que fue hallado el viernes 24 de julio por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).



"Luego del hallazgo en uno de los módulos hospitalarios, consistente en 54 circuitos de flujo de anestesia y 44 vaporizadores vencidos y en mal estado, se ha procedido a pedir una explicación", asevera el ente mediante un comunicado.

De igual manera informa que debido a que la compra se realizó bajo el concepto "llave en mano", el proveedor debe entregar todo el equipo totalmente nuevo.



Asimismo, reiteraron a la población hondureña que no "aceptarán ningún producto de mala calidad, en condiciones no adecuadas o que no sea apto para la atención de pacientes con covid-19".

"Una vez Invest-H tenga el informe técnico sobre el equipo decomisado, se procederá a realizar el respectivo reclamo ante el proveedor", cita la misiva.



Invest-H además detalla que se exigirá la sustitución de cualquier equipo que no reúna las condiciones adecuadas para la atención de los pacientes de covid-19.

Siguen hallando irregularidades en compra de hospitales móviles

Continúan saliendo a la luz las irregularidades en la compra de los hospitales móviles y el mal manejo de la pandemia en Honduras. Este viernes el Ministerio Público (MP) detectó 44 vaporizadores en mal estado, usados y vencidos en el equipo médico que será instalado en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó que al momento de revisar uno de los contenedores con equipo destinado para la zona norte del país, encontraron 22 vaporizadores con sus respectivos accesorios en mal estado. "Los vaporizadores decomisados tenían sus circuitos de anestesia y kit de manguera de oxígeno dañados" detalló.

Mientras que minutos más tarde, en uno de los contenedores donde están los insumos para el hospital de Tegucigalpa también se hallaron 22 vaporizadores usados, deteriorados y con fecha de vencimiento de 2016.



Las autoridades enfatizaron que estos hallazgos representan un grave riesgo para la salud de los pacientes infectados con coronavirus.

